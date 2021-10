Mann i 20-årene funnet med stikkskader på Storhaug

Natt til mandag ble en mann påført stikkskader utendørs i Lindøygata på Storhaug. Flere naboer forteller om slåssing og krangling i gata i forkant.

Her i Lindøygata på Storhaug ble en mann funnet med stikkskader.

Publisert: Publisert: I dag 03:51

Politiet fikk like før klokken 02 natt til mandag melding om at en mann lå skadet utendørs i Lindøygata på Storhaug i Stavanger.

– Politiet har pågrepet og siktet en mann i 20-årene. Fornærmede er også i 20-årene. Begge er kjent for politiet fra før, sier politifullmektig Cathrine Stensby-Johannessen i Sør-Vest politidistrikt. Hun er påtaleansvarlig jurist i saken.

Mannen ble hentet av ambulanse og blir behandlet for stikkskader på Stavanger universitetssykehus, opplyser Stensby-Johannessen til Aftenbladet.

Den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet en halvtime etterpå, ikke langt fra åstedet.

Stensby-Johannessen ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hendelsesforløpet eller relasjonen mellom siktede og fornærmede.

Aftenbladet har snakket med flere naboer som var vitne til hendelsen. Ingen av dem skal ha sett hvilket våpen som ble brukt til å stikke med, og det er derfor ukjent om det ble brukt kniv. Etter det Aftenbladet erfarer, hadde fornærmede stikkskader i ryggen. Han skal ikke være livstruende skadet.

Beboere i gata forteller til Aftenbladet at de hørte krangling og bråk nede i gata i forkant. En gjeng med to menn og tre-fire kvinner kom deretter gående opp bakken i Lindøygata.

– Så hørte jeg at det eskalerte, men da var jeg allerede på telefonen med politiet. Jeg så at mennene sloss, og at de brukte ting de fant til å slå med og beskytte seg med, blant annet en gammel mopp. Langs veien sto det forskjellige ting som skulle kastes, blant annet noen gamle møbler, sier beboeren.

På et tidspunkt faller en av mennene i bakken, uten at noen av vitnene fikk med seg selve stikkingen.

Mannen som nå er siktet, gikk deretter ned bakken igjen. Flere beboere skal ha ropt til ham, og bedt ham vente til politiet kom. Han skal da ha svart at han var ruset, og at han ikke var interessert i å bli tatt av politiet.

Beboerne forteller at det de siste par årene har vært mye bråk tilknyttet et boligkompleks i gata, og at det til tider føles utrygt.

En av dem Aftenbladet har snakket med, har bodd i gata i over 40 år.

– Det har vært verst de siste par årene. Før var det rolig her. Nå er det en del bråk og mye krangling tilknyttet noen av leilighetene som kommunen eier, og det virker som det foregår narkotikasalg. Mange her i gata har også opplevd tyverier. Vi kan ikke ha det sånn. Her bor det mange barnefamilier, sier vedkommende.