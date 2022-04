Babyen ble alvorlig syk. Så fikk de svar på korona­testen

Verken far Kjartan Omdal Bredal eller mor Caroline Nordahl hadde forventet utfallet da datteren fikk korona.

For første gang opplevde Stavanger universitetssjukehus at et barn under ett år ble alvorlig sykt av korona.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden