Helsedepartementet: Vaksinetempo avgjørende for gjenåpning

Både vaksinetempo og sykehusinnleggelser spiller inn når koronatiltakene skal vurderes på ny, ifølge Helsedepartementet. Mange venter fortsatt på tredje stikk.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk før jul sin oppfriskningsdose. Vaksinetempoet er viktig når regjeringen skal vurdere koronatiltakene på ny, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Ned Alley / NTB

NTB-Marie De Rosa, Snorre Schjønberg og Oda Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Spesielt viktig fremover er utviklingen i sykehusinnleggelser og tempoet i vaksinering med oppfriskningsdose, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt på spørsmål fra NTB om hva som er viktig å følge med på fram mot ny vurdering av koronatiltakene, som gjelder til 14. januar.

Han legger til at Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger med på smittetall og smitteutvikling i ulike aldersgrupper, sykehusinnleggelser og vaksinering med både første, andre og tredje vaksinedose.

Tror på vaksinemål

Regjeringen har som mål at alle over 45 skal ha fått tilbud om en tredje dose innen utløpet av den andre uka i januar. Men med knappe to uker igjen er det fortsatt mange som venter på det tredje stikket.

Totalt har 59 prosent av de som er 45 år og eldre nå fått dose tre, opplyser Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Dette inkluderer aldersgruppen 65+, hvor 88 prosent har fått en tredje dose.

Når det gjelder 45-64-åringene, hadde 32 prosent av disse fått sitt tredje stikk i forrige uke, ifølge Bukholm.

Statssekretær Krat Bjørkholt har likevel tro på at vaksinemålet kan nås innen midten av januar.

– Vi håper at så mange som mulig av de over 45 år nå går og tar oppfriskningsdosen. Vi har fortsatt håp om at målet nås, selv om vi ser at vaksinasjonsaktiviteten i jula har vært lavere enn det vi ønsket, sier han.

Treg julevaksinering

Det ble satt langt færre vaksinedoser i juleukene enn regjeringen hadde håpet på. Målet var 700.000 doser i løpet av de to siste ukene i 2021, mens fasiten ble i underkant av 300.000.

Statssekretæren viser til at regjeringen har tatt flere grep for å få opp vaksinetempoet. Blant annet kan kommuner som ønsker det, få bistand til vaksinering av Forsvaret og apoteker.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, er bekymret over den trege julevaksineringen.

– Det er urovekkende at man setter seg mål som ikke blir fulgt opp, sa han til NTB tidligere mandag.

Omikron dominerer

Mandag meldte FHI at omikron nå er den dominerende virusvarianten i Norge.

Det er som ventet, mener Krat Bjørkholt. Han oppfordrer alle uvaksinerte til å ta vaksinen.

– Det er som ventet at omikronvarianten nå dominerer i Norge, og FHI mener det vil komme en sterk smitteøkning de nærmeste ukene. Derfor er det viktigste nå at uvaksinerte beskytter seg og takker ja til vaksine, og at alle som har tatt andre vaksinedose for mer enn 20 uker siden, tar oppfriskningsdose så fort som mulig, sier han.