Holocaustdagen ble markert i Stavanger

Det ble lagt ned krans ved det jødiske minnesmerket på Eiganes gravlund for å markere den internasjonale holocaustdagen 27. januar.

Varaordfører i Stavanger kommune, Dagny Sunnanå Hausken foran det jødiske minnesmerket i på Eiganes gravlund.

Det var varaordfører i Stavanger kommune, Dagny Sunnanå Hausken, som la ned kransen til minne om de 22 jødene med tilknytning til Rogaland som ble deportert fra Norge.

Det var den 27. januar 1945 fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau ble befridd av sovjetiske soldater. Denne datoen ble etter hvert markert i flere land, og i november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal være en internasjonal minnedag for Holocaust. Den internasjonale Holocaustdagen ble første gang markert i Norge i 2002.

Det er HL-senteret som har ansvaret for dette årlige arrangementet som finner sted ved Minnesmerket over deporterte norske jøder ved Akershuskaia i Oslo. Det var herfra de norske jødene ble deportert med S/S Donau, og senere andre skip, til konsentrasjons- og dødsleirer.

Minnes ofrene

Den internasjonale Holocaustdagen er viet minnet om ofrene for nazistenes masse-utryddelsespolitikk. Dette var planlagte, systematiske drap av jøder og en rekke andre minoriteter som roma, funksjonshemmede, psykisk syke, homofile, Jehovas vitner og andre trossamfunn. Også den slaviske befolkningen i Polen og Sovjetunionen, sovjetiske krigsfanger, kommunister og andre politiske motstandere av nazismen ble utsatt for massedrap i stor skala. Dagen bidrar til bevisstgjøring om utryddelsespolitikken, og gir anledning til å diskutere og reflektere over hvordan og hvorfor forbrytelser i et slikt omfang kunne skje.

Over hele landet

I dag er Den internasjonale Holocaustdagen innarbeidet som minnedag i mange byer og tettsteder i Norge. I tillegg er det en rekke skoler som har egne arrangementer.

Holocaust-overlevende talte i Tyskland

Tyskland må bekjempe «kreftsvulsten av hat» ba Inge Auerbacher, som overlevde holocaust, i en tale til den tyske Forbundsdagen i anledning Holocaustdagen.

Holocaust-overlevende Inge Auerbacher (87) og Knesset-president Mickey Levy klemmer hverandre under en markering i den tyske Forbundsdagen i anledning Holocaust-dagen. Foto:

– Dessverre har denne kreften gjenoppstått, og hat mot jøder er vanlig i mange land i verden, også i Tyskland, sa Auerbacher (87). Hun ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt med sine foreldre da hun bare var sju år gammel.

80 år senere kjempet Auerbacher mot tårene da hun fortalte om lidelsen og tapene som nazistene påførte henne.

– Jeg har bodd i New York i 75 år og kan fortsatt huske denne forferdelige tiden av terror og hat, sa hun.

Inge Auerbacher (87) ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt i nåværende Tsjekkia bare sju år gammel. Torsdag talte hun i den tyske Forbundsdagen.

Markeringen av den internasjonale Holocaust-dagen ble holdt i den tyske Forbundsdagen. En brann i bygningen, den daværende riksdagen, 27. februar 1933 ble utnyttet av Adolf Hitler og nazipartiet for å forfølge motstandere, noe Mickey Levy, lederen for den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, påpekte i sin tale.

– Det er her, innenfor veggene i dette bygget – som står som tause vitner av stein og mur – at vi på ny oppdager demokratiets sårbarhet og igjen påminnes om vår forpliktelse til å verne om det, sa han i talen sin og høstet en flere minutter lang applaus fra parlamentsmedlemmene.

Statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier var blant dem som var til stede.

Seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig – over én million av dem i gasskamrene i Auschwitz-Birkenau i tyskokkuperte Polen. Torsdag er det 77 år siden fangene i konsentrasjonsleiren ble frigjort.

I 2020 ble det registrert 23.604 tilfeller av høyreekstrem kriminalitet i Tyskland, det høyeste antallet siden krigen.