Videoen fra Sandnes-skolen har blitt en hit på Tiktok

Med over 160.000 avspillinger kan man trygt si at Vågen videregående skole har fenget med sitt siste videosprell på Tiktok.

– Det var elevens påfunn, sier en humrende Bente Jelsa.

Hun er rektor ved Vågen vgs. i Sandnes.

Skolen har med ett av sine siste innlegg på videodelingstjenesten Tiktok gjort seg bemerket.

Videoen det er snakk om er nemlig sett av over 160 000 og har passert 20 000 «likes».

På tretten sekunder fremfører rektoren, sammen med en annen elev på skolen, en dialog fra filmen Mean Girls (2004).

– Det var russen på skolen som hadde en såkalt «kjendisdag». Tidligere har de gått i pyjamaser og sportsklær, men nå var det altså kjendiser som gjaldt, sier hun.

– Tatt helt på kornet

Hvorfor da valget falt på rektoren, og ikke andre mer navngjetne kjendiser, vites ikke:

– Det var vel noen som bare ikke kom klarte å komme opp med en bedre kjendis enn rektor, sier hun, med en god dose latter.

– Jeg går ofte i vest, og det hadde han tatt på seg, og jeg går ofte med ID-kort, noe de også hadde fått på plass, så de hadde tatt det helt på kornet, sier hun.

Jelsa legger til at det er to av elevene fra media- og kommunikasjon på skolen som styrer over Tiktok-kontoen, og at det blant annet har resultert i det kreative innlegget.

– Det gikk veldig kjapt. De fortalte om ideen og jeg sa at jeg kunne være med på det, og plutselig låg innlegget ute, sier hun

På Tiktok for å nå målgruppa

Den etter hvert kjente Tiktok-rektoren forteller videre om at skolen har en klar tanke bak, og en strategi for sine sosiale medier-kontoer.

– Vi fant fort ut at målgruppen vår, altså ungdommene, ikke er på Facebook, men heller på Tiktok, så da valgte vi å gå mer over på det. Vi har også en Instagram-konto, som jo mange av elvene også bruker, sier hun.

Skolen har altså valgt å bruke Facebook som kommunikasjon mot foreldre, mens Tiktok og Instagram i større grad brukes inn mot den yngre målgruppen, legger hun til.

Vågen vgs. ligger i Sandnes og er et resultat av en sammenslåing av Lundehaugen videregående skole og Forus videregående skole, tilbake i 2010.

Skolens lokaler ligger i sentrum av byen, like ved Amfi Vågen, og teller cirka 800 elver og 160 ansatte.

Skolen har flere ulike utdanningstilbud, alle med fokus på det kreative:

Kunst, design og arkitektur

Musikk, dans og drama

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Medier og kommunikasjon

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Skolens første innlegg på Tiktok har også passert 100 000 visninger: