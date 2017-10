Fyrste Rogfast-kontrakt

«Seks entreprenørar har levert tilbod på sidetunnelen frå Arsvågen. NCC Norge AS har det lågaste tilbodet på 183 millionar kroner, tett fylgt av Marti Tunnelbau AG. Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har det høgaste tilbodet på 246 millionar kroner for bygginga av den to kilometer lange toløpstunnelen.

Tunnelen skal brukas til transport av masse frå hovudløpa, og deretter som ventilasjonstunnel når Rogfast opnar.

- Vi er nøgde med at så mange er interesserte i å byggje den aller fyrste tunnelen på Rogfast-prosjektet. Tilboda er også innanfor kostnadsramma vi har på denne kontrakten. Vi gleder oss til å kome i gong, seier prosjektleiar for Rogfast, Tor Geir Espedal.

Kontrakten som blir inngått er en totalentreprise kontrakt, som betyr at entreprenøren har ansvaret for prosjektering. Går alt etter planen kan den fyrste salven gå av rundt årsskiftet.

- Vi vil lyse ut den neste kontrakten som er sidetunnelen i Mekjarvik seinare i oktober, seier Espedal.»