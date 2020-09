– Den poserte så fint

Ulven byksa over veien da de kom kjørende i bilen. Deretter ble den sittende og glo på dem en lang stund.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I omtrent fem minutter satt den slik, den nysgjerrige gråbeinen. Foto: Lene Aasheim

IVELAND: Det må ha gått ulven hus forbi at den er etterlyst over store deler av Agder.

– En ulv, ropte pappa. Så satte den seg i skråningen mens jeg tok opp mobilen og knipset vilt. Den satt og kikket på oss i fem minutter, forteller Lene Aasheim til Fædrelandsvennen.

Det skjedde midt på lyse dagen, ved 10.30-tiden fredag.

Siden ulv ikke akkurat er vanlig kost i Iveland kan mye tyde på at det er nettopp denne luringen mange jakter på i disse dager.

Bildene ble tatt gjennom bilvinduet, med motoren i gang. Foto: Lene Aasheim

– Den poserte så fint, sier 50-åringen, som røper at hun er svak for, og ikke skremt av gråbein.

– De er nydelige, rett og slett fine dyr, mener hun.

– Virket forstøkt og nysgjerrig

Men hvis det er den mistenkte vargen er den ikke så jovial som den ser ut som. Skinnet kan bedra, og man skal ikke alltid skue ulven på hårene.

Siden 23. juni er det funnet flere døde sauer og lam i Agder. Det er sendt ut i alt tre fellingstillatelser uten resultat, og med få spor å gå etter.

– Det var veldig spesielt. Jeg er 72 år og hadde ikke trodd jeg skulle oppleve dette, sier Viggo Åsheim til Fædrelandsvennen.

Line og Viggo Asheim på stedet der de observerte ulven fredag formiddag. Far og datter var på vei til sommerhuset de pusser opp da de oppdaget dyret i skogen. Foto: Privat

Har sett bildene

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Jon-Erling Skåtan, sier til Fædrelandsvennen at han har sett bildene som er tatt i Iveland.

– Jeg ser ingen tegn til at dette kan være noe annet enn en ulv. Det er jo alltid noe tvil, ettersom hund og ulv kan ligne på hverandre. Likevel ser jeg ingenting som tyder på at dette er noe annet enn ulv, sier Skåtan, lørdag morgen.

Han opplyser videre at de tar observasjonene de får inn til etterretning.

Fakta Ulv Ulv, canis lupus på latin, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, skrubb og gråbein. I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og polarulv. Pelsen er som regel grå til brunaktig, men varierer fra hvit hos dyrene nordligst i tundrabeltet, via rød og brun til svart. Vinterdrakten er litt lysere enn sommerdrakten. Undersiden er lys. Kroppslengde 100–150 cm, skulderhøyde 66–81 cm, hale 33–51 cm, vekt 20–55 kg (ungdyr noe mindre; hannene kan veie opptil 80 kg). Levealder 8–16 år; opptil 20 år i fangenskap. Ulvens sanser er godt utviklet. KILDE: SNL.NO Les mer

Oppdaget ulven på kjøretur

Viggo Åsheim bor på Skaiåheia, mens hans Narvik-bosatte datter er på besøk en måneds tid. De har et gammelt gårdsbruk i Halvfar en kort kjøretur unna, med et sommerhus som de pusser opp.

Det var på den private kjøreveien inn dit at de kom over rovdyret. De ble sittende med bilen på tomgang og kikke.

– Det var en litt rar oppførsel, jeg hadde ventet at den ville stikke av. Men den virket forstøkt og nysgjerrig, forteller Viggo.

Han har aldri sett levende ulv før, men for rundt 15 år siden så han spor i nærheten av der han bor. Så han er slett ikke sjokkert over at det er ulv i bygda.

Lene Aasheim fanget ulven med ulike ansiktsuttrykk. Foto: Lene Aasheim

Håper den ikke blir skutt

Den siste fellingstillatelsen kom etter at fire døde sauer ble funnet ved Lognaelva i Åseral fredag 21. august, og varer foreløpig bare til lørdag 5. september klokka 23. Om det blir sendt ut en ny tillatelse dersom ulven ikke blir tatt, er foreløpig uklart.

De ringte sporenstreks noen bønder de kjenner, som har sauer ute på beite. Folk trodde først ikke på det de fortalte, men bildene var overbevisende nok.

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Jon-Erling Skåtan, sier til Fædrelandsvennen at han har sett bildene fra Iveland. - Jeg ser ingen tegn til at dette kan være noe annet enn en ulv, sier Skåtan lørdag morgen. Foto: Lene Aasheim

– Den streifer nå rundt etter mat vil jeg tro. Det er en del rådyr i området, kanskje det er derfor han holder seg her nå, sier Lene Aasheim.

Eller det kan rett og slett være at ulven har en sjette sans.

Fellingstillatelsen gjelder nemlig ikke i Iveland kommune, den er kun gyldig i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal.

Far og datter håper det ikke blir nødvendig å ta ulven av dage.

– Jeg håper ikke det, de hører jo til her i naturen. Men klart, hvis han begynner å gnafse på dyr tar de han jo, sier Lene Aasheim.

Fire døde sauer ble funnet ved Lognaelva, ved grensen mellom Åseral og Bygland, i slutten av august. De mørkerøde områdene er merker etter ulvens bitt. – Sauen er flådd av SNO for å dokumentere bittene, opplyste Jon-Erling Skåtan da. Foto: Statens naturoppsyn

Nytt sauekadaver

Gjennom sommeren har flere sauer og lam blitt funnet døde på beiteområder i Agder. Ifølge Statens naturoppsyn er de drept av ulv.

– Vi har folk på vei inn til et kadaver i dag i Åseral. Det ble funnet i forbindelse med sauesanking. Vi vet foreløpig ikke noe mer enn det, sier Jon-Erling Skåtan.

Her er oversikten over hvor de døde dyrene er funnet:

23. juni: To lam og én sau i Beinsdalen i Bygland.

2. juli: Ett lam i Viraksdalen i Sirdal.

3. juli: Enda et lam i Viraksdalen i Sirdal.

17. juli: Ett lam i Beinsdalen i Bygland.

29. juli: En skadet sau ble funnet ved Espelid i Åseral. Sauen ble ikke avlivet.

31. juli: En sau ved Espelid i Åseral.

21. august: Fire sauer ved Lognaelva på grensa mellom Åseral og Bygland.