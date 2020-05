SAS flyr framleis fulle fly

Flyselskapet flyttar passasjerar til andre flygingar, men kan ikkje love at flya ikkje vil vere fulle. – Helsemyndigheitene vil vurdere behov for ytterlegare tiltak dersom ikkje råda blir følgt, seier samferdselsministeren.

For mindre enn 1 time siden

Foto: Anders Minge

Birgitte Flote Journalist

Tidlegare Aftenblad-journalist Jan Petter Helgesen flaug frå Sola til Bergen med SAS klokka 08.55 tysdag morgon.

– Flyet var heilt fullt, bortsett frå eit par seter, seier han.

Måndag skreiv Aftenbladet om flypassasjer Fredrikke Pettersen som reagerte på at flyet frå Trondheim til Stavanger var heilt fullt. Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, uttalte at dette kan skje på enkelte av dei mest populære flygingane i ein overgang.

– Det vil naturleg vere ein overgang på nokre dagar fordi dette er billettar som allereie er selde. Vi kastar ikkje av passasjerar som har bestilt plass på flyet, sa han.

Flyttar passasjerar

– Vi jobbar tett og godt med å innføre smitteverntiltak. Rettleiaren som kom frå myndigheitene kravde nødvendigvis ei overgangsperiode, men vi jobbar for å gjere den så kort som mogleg. No flyttar vi passasjerar frå fly som er fulle over på andre flygingar, seier Johansen tysdag kveld.

SAS jobbar for at denne overgangsperioden berre skal gjelde for eit par dagar, i alle fall ikkje lenger enn denne veka. Johansen understrekar at det er eit fåtal fly som er fulle.

– Det viktigaste er at ingen blir akseptert om bord i eit fly dersom dei har symptom på sjukdom eller har sjukdom.

Han seier dei gjennomfører strenge smittevernstiltak, og at lufta i flykabinen blir hyppig skifta ut gjennom eit Hepa-filter, som ein også bruker på sjukehus.

Personar som ikkje ønsker å vere med i flyet fordi det er for fullt, får fly med ei anna flyging.

– Burde sett inn større fly

Flypassasjer Jan Petter Helgesen seier han blei sitjande ved sidan av ein person som fortalde at han hadde reist frå England.

– Han fortalde at han hadde kome med fly frå England, truleg dagen før. Ingen hadde sendt han i karantene.

– Vi sel ikkje gjennomgåande billettar, difor er dette eit ansvar som den enkelte passasjer har, seier Johansen i SAS.

Jan Petter Helgesen meiner SAS burde sett inn eit større fly på morgon-avgangen når dei såg at det ville bli fullt. Han seier at det var mykje folk også då han flaug frå Bergen til Stavanger om ettermiddagen, men at det ikkje opplvedest som overfylt fordi flyet var større.

– Den fleksibiliteten som han etterlyser, og som ein i ein normalsituasjon har, er ikkje til stades no. Vi er i ein situasjon av historiske dimensjonar som er krevjande å gjennomføre. Flygingane som blir gjennomført, er gjennomført for å sikre ein kritisk infrastruktur i Norge. Dette er den kapasiteten vi klarer å ha no for å halde trafikken i gang, svarer Johansen.

Klar tale frå ministeren

Førre veke kom retningslinjene som sa det skulle vere éin meter avstand mellom flypassasjerar. Det skal vere eit tomt sete mellom flypassasjerar som ikkje tilhøyrer same husstand.

– I eit vanleg SAS- eller Norwegian-fly vil to tredelar av seta kunne fyllast opp med passasjerar, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK då koronarettleiaren for luftfarta blei lagt fram 28. april.

Under regjeringa si pressekonferanse tysdag, var samferdselsminister Knut Arild Hareide tydeleg på at rettleiaren for luftfarta skal haldast.

– Vi har vore veldig tydelege til flyselskapa på at denne rettleiaren skal følgjast, og den skal brukast, sa han.

Vidare understreka han at dei som kjem med utanlandsfly til Norge, skal gå rett i karantene.

Hareide skriv i ein sms til Aftenbladet at helsemyndigheitene sine råd er tydelege og at dei ventar at selskapa følgjer desse.

– Etter å ha mottatt meldingar om for fulle fly har Samferdselsdepartementet hatt dialog med selskapa for å forsikre oss om at rettleiaren vil bli følgt. Helsemyndigheitene vil vurdere behov for ytterlegare tiltak dersom ikkje råda blir følgt, skriv han til Aftenbladet.