17. mai på Stavangers skoler og i bydelene

Auglend skole

Det blir tradisjonell feiring på Auglend skole etter barnetoget. Det blir taler for dagen, kulturelle innslag, loddsalg og leker i skolegården. I kafeen blir det salg av kaffe, kaker, brus, is, pølser, popcorn og sukkerspinn. Kafeen er åpen fra 11.30-13.00.

Buøy skole

Korpset spiller korpset ved flaggheising på Buøy skole kl. 08.00 og i gatene på Buøy. Etter barnetoget i byen er det arrangement på banen (Hompen) Åpent ca. kl. 12.00–13.30. Salg av pølser, brus, is, kaffe, kaker, popcorn. Leker for barn og voksne og utlodning med fine premier.

BISS - British International School of Stavanger

BISS FAU invites all students and parents to celebrate Norway Day at a social event in the school playground, after the parade.

Byfjord skole

Etter barnetoget ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring på Byfjord skole. Elever fra 7. klasse vil holde tale. Tasta skolekorps spiller. Det blir leker og lotteri. På scenen opptrer Byfjords egne stjerner. I kafeen blir det salg av pølser, is, brus, kaker og kaffe. Arrangementet varer i drøyt to timer, og forventes avsluttet klokken 13.30.

Eiganes skole og Lycee Francais de Stavanger

Etter barnetoget ønsker vi alle velkommen til tradisjonell 17. mai-feiring ved Eiganes skole. Her vil det bli holdt tale for dagen, Eiganes skolekorps vil spille og vi arrangerer leker og konkurranser for barn i alle aldre! Det blir tradisjonell 17. mai-kiosk, med salg av blant annet pølser, kaker, is. Vi tar Vipps.

Frelsesarmeen - Kongsgata 50

En samling for alle generasjoner. Tale for dagen av varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Hornorkesteret og andre musikalske gjester er med om kvelden. Servering av kaffe og kaker. Egen fest for barna. Alle er hjertelig velkomne!

Gausel skole

09:45: Barnetoget stiller opp ved Hinna Stadion (Kunstgressbane).

10:00: Barnetoget starter. Etter barnetoget blir det 17. mai feiring på Gausel Skole kl 12:00 – 14:00

12:00: Jåtten Skolekorps spiller. Velkommen ved leder av 17. mai komitéen/FAU-leder. Tale for dagen ved to elever fra 7.trinn. Vandrepokal deles ut av inspektør Bruse til «beste klasse i toget». Når det skal tales og underholdes ber vi om at folk viser hensyn.

12:30: Leker for barna, Tombola og premiebord.

Kiosk og Kafè er åpen fra kl 12:30–14:00; salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.

Gautesete skole

Gautesete har ikke eget arrangement i år på grunn av omgjøring til ren ungdomsskole. Elever og foreldre er velkomne på arrangementene på Gausel og Godeset skoler.

Godeset skole

09:45 Barnetoget stiller opp ved Hinna Stadion

10:00 Barnetoget starter

12:00 17. mai-fest på Godeset skole

12:00 Velkommen ved FAU 17. mai-tale ved elev fra 7. trinn 7. trinn synger «Ja, vi elsker» Jåtten skolekorps spiller

12:30 Leker og aktiviteter ute Lotteri med fine gevinster Salg av kaffe, kaker, pølser, is, brus og saft. Husk småpenger

14:00 Slutt

Konkurranse for beste klasse som synger i toget. Vi ønsker også elever fra Gautesete skole velkommen.

Hundvåg skole

Barnetoget går som vanlig fra rundkjøring på Skeie klokken 10.00 med vanlig rute ned til krossen og opp forbi gamlehjemmet. Etter toget blir det 17. mai-fest på Hundvåg skole med tale for dagen, korpsmusikk, underholdning, leker og ikke minst salg av pølser, is og kaker.

Det er også mulighet for betaling med Vipps. Arrangementet starter når toget er ferdig og varer til kl. 13.00.

Jåtten skole

07:00 Musikk i bydelene ved Jåtten skolekorps

08:00 Flaggheising i skolegården

09:45 Oppstilling på Hinna kunstgressbane

10:00 Barnetoget starter Feiring av 17. mai i skolegården.

Ca.11:00 – (eller når toget er ferdig) Jåtten juniorskolekorps spiller. Tale for dagen ved elever fra Jåtten skole, leker for barn i alle aldre. Salg av is, brus, kaker og kaffe, lotteri med fine premier. I år tar kiosken imot både kontantbetaling og betaling via VIPPS.

Slutt ca. kl. 12.30.

Kampen skole

Flaggheising og nasjonalsang v/korpset i skolegården, klokken 08.00. Korpset marsjerer og spiller i nærmiljøet umiddelbart etter flaggheising. Etter barnetoget arrangerer FAU og korpset 17. mai-fest i skolegården. Her blir det taler for dagen ved driftsstyreleder og leder av elevrådet, korpsmusikk, kafé og leker for barna.

Kvaleberg skole

07:30 Kvaleberg skolekorps spiller i gatene

08:00 Flaggheising i skolegården

09:45 Elevene møter i Stavanger sentrum og stiller opp klassevis for å gå i barnetoget. Junior og hovedkorps kjøres med buss fra skolen til Linjegodsterminalen og marsjerer inn til sentrum.

Etter barnetoget blir det arrangement i skolegården med: Leker for store og små. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Tombola Tale for dagen og musikk ved skolekorpset. Arrangementet vil vare fram til cirka 14:00.

KF skolen

Diverse kjekke aktiviteter for barna, salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Tale for dagen. Sang: Ja vi elsker. Arrangementet varer til kl 14:30.

Kvernevik skole

07.00 God morgen! Kvernevik skolekorps vekker bydelen

08.00 Flaggheising og bekransning av Alexander Kielland- monumentet

08.00 Flaggheising ved Kvernevik skole. Kvernevik skolekorps deltar

08.30 Brannbilen ankommer og stiller først i toget. Oppstilling til barnetoget i Heiloveien

09.00 Avmarsj for årets tog: Kvernevik skole, Heiloveien, Traneveien, Svaneveien, Terneveien, Traneveien, Heiloveien Toget oppløses på skolen.

09.45 Tilbake på Kvernevik skole: Velkomsthilsen, tale for dagen ved 10. klasseelev fra Smiodden skole Vi synger «Ja vi elsker». Første og siste vers. Kvernevik skolekorps og Kvernevik Janitsjar av 2010 spiller.

10.15 Kioskene åpner ved skolen og oppe på Sunde IL klubbhus. Aktiviteter for de minste i bandybingen ved Kvernevikhallen, underholdning på scenen: Innslag av elever fra Kvernevik / Smiodden skole, deltakere fra talentiaden

11.00 Idrettslekene 17. mai 2019 på kunstgresset

11.00 Stafetter 4.-6. Klasse

11.15 Tautrekking 7. klasse

Annonsering av vinnere på scenen umiddelbart etter at tautrekkingen er ferdig.

Madla

07.00 Musikk i kretsene. Kransenedleggelse på Hetland gravlund.

07.30 Kransenedleggelse ved Frihetsmonumentet i Mosvannsparken.

08.00 Flaggheis ved skolene.

08.15 Kransenedleggelse ved Revheim Kirke.

09.00 Barne- og folketoget stiller opp på Madlamark skole.

09.15 Avmarsj for barne- og folketoget til KNM Harald Haarfagre.

10.30 17. mai-feiring i leiren. Åpning ved Leder 17. mai-komité 2019, Kristen Høyer Mathiassen. Sjef KNM Harald Haarfagre, Kommandør Tor Fredrik Johannessen, ønsker velkommen til Madlaleiren. Tale for dagen ved Oda Oline Omdal, elevrådsleder fra Gosen skole.

Etter tale/hilsener spiller korpsene tre vers av nasjonalsangen.

11.00 Idrettsaktiviteter, konkurranser, barneleker, stafett og tautrekk.

11.30 Gudstjeneste i Kapellet på KNM Harald Haarfagre.

12.30 Arrangementet avsluttes

Norlights Montessoriskole

Feiring av 17. mai i avd. kantine ved uteområdet. Diverse kjekke aktiviteter for barna, salg av kaffe, kake, is og saft.

Nylund skole

Arrangementet starter rett etter at barnetoget er avsluttet. Her blir det ulike leker for store og små med blant annet trillebårkjøring, sekkeløp og potetløp.

Vi har salg av pølser, brus, kaffe, kaker, popcorn og is. Det er mulighet til å sitte inne i kafeteriaen eller ute i skolegården. Skolekorpset holder konsert. Arrangører er 6. klassene og Nylund skolekorps.

Roaldsøy skole

Korpset spiller ved flaggheising ved skolen kl. 08:00, og marsjerer på Roaldsøy, Ormøy og Bjørnøy etterpå. Elevene går i barnetoget i byen, for så å ta 17. mai-feiringen på skolen. Arrangementet på skolen starter kl. 12:30. Korpset spiller Ja vi elsker i skolegården, før juniorene har en minikonsert. Tale av elevrådsleder.

Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Leker for små og store barn. Slutt kl. 14.00

Siddisstova - Bondeungdomslaget

Bondeungdomslaget innbyr til fest I Siddisstova, Rektor Oldensgate 17 på Lassa. Det vert:

rømmegraut og spekemat.

lett underhaldning

dans til Vibå spelemannslag

Inngang kr. 200.-, barn og ungdom halv pris Alle velkommen!

Skeie skole

Skeie skolekorps i samarbeid med 6. trinn på Skeie skole og 8. trinn på Lunde skole inviterer til 17. mai-fest i skolegården på Skeie skole når toget er ferdig. Det blir taler, underholdning av elever, leker, loddsalg, kafé med salg av kaffe, brus, is, pølser, kaker, slush mm. Du kan betale med småmynt eller Vipps. Korpset spiller også. Arrangementet starter når toget er ferdig og varer til kl. 13.00.

Stavanger domkirke

Klokken 11.30: Gudstjeneste i Stavanger Domkirke med biskop Anne Lise Ådnøy og konstituert sokneprest Sølvi Vinnes.

Stavanger kristne grunnskole

FAU har arrangement rett etter barnetoget. Skolen ligger på Stokka I Adj. Hauglandsgt. 52. Det vil være tale for dagen ved elever, åpen cafeteria som 10. klasse har ansvar for. Det blir salg av is, pølser, kaker, brus, kaffe, popcorn og sukkerspinn. Leker og aktiviteter. Lynlotto.

Stavanger universitetssjukehus

Varighet: 11.15- ca. 11.55 Sted: Resepsjonsområde hovedinngang SUS Innmarsj ved Stavanger Janitsjar. Stavanger Janitsjar med dirigent Kristin Tønnessen spiller to stykker. Velkommen ved Angelika Maria Fjetland, sykehusprest. Korpset spiller til Fedrelandssalmen.

Tale for dagen ved kommunalråd John Peter Hernes. Stavanger Studentsangforening ved Julia Fjærli synger. Avslutning med Nasjonalsangen. Korpset spiller til utmarsj.

Steinerskolen

Det blir tradisjonell feiring på Steinerskolen rett etter barnetoget. Mat er et spleiselag og alle som kommer må ha med mat tilsvarende de som møter opp pr. familie. Felles samling med sanger, tale og salg av is, pølser, brus og kaffe. Kakelotteri og leker for barna i skolegården.

Stokka/Sandal

Arrangementet starter ved Stokka kirke etter barnetoget. Leker og aktiviteter for barna, tale for dagen. Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.

Storhaug skole

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til koselig 17. mai-feiring i skolegården på Storhaug skole.

Kafeen åpner straks barnetoget er avsluttet. Her er det salg av pølser, pommes frites, kaker, is, kaffe og brus. Gratis arrangement i skolegården med leker, lykkehjul, sekkeløp og potetløp på tradisjonelt vis. Premier til barna. Blir det dårlig vær, har vi kafé i gymsalen. Korpset holder flott konsert og 7. klasse holder 17. mai-tale.

Sunde skole

07.00 Sunde Skolekorps spiller i gatene

11.30 Sunde skolekorps spiller på Sunde sykehjem Velkommen til arrangement på Sunde skole etter skoletoget. Leker i skolegården, salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.

12.00 Åpning v/FAU

12.05 Tale for dagen v/Eirik Dyrøy, 7B og Kajsa Helleland, 7C

12.15 Sunde skolekorps minikonsert 12.30 Leker for barna Ca.

14.00 Avslutning

Tante Emmas hus for seniorer

Ønsker velkommen til arrangement med lunsj fra kl. 11.30-13.30 Hilsen fra 17. mai-komiteen og tale for dagen ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Musikk ved Dag Øverland, sang ved Wenche Haugland og diktlesning av Aida Hillstad. Allsang. Salg av billetter i Tante Emmas Hus, pris kr. 200.- inkl. lunsj

Klokken 18.00 arrangerer Norsk folkehjelp fest for pensjonister samme sted. Levende musikk og allsang med Einar Stuvik Det er ønskelig med påmelding grunnet servering innen 10.05. Påmelding til Gerd Lentz 928 45 188 eller Margrethe Laurhammer 410 16 630 Alle er hjertelig velkommen

Tasta skole

Velkommen til 17. mai-feiring på Tasta skole etter barnetoget. Arrangementet er i gymsalen og i skolegården. Tasta skolekorps spiller, tale for dagen av elever i 7. klasse. Talentiade-deltagere opptrer. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Leker og konkurranser med premier. Arr: 5.og 6. trinn. Slutt kl. 14.00

Teinå skole

Velkommen til hyggelig 17. mai-feiring på Teinå skole! Vi starter rett etter barnetoget, cirka kl. 11.30. Tale for dagen ved 6. klasse. Musikk fra Vardeneset skolekorps. Leker og aktiviteter m/premie for barna, loddsalg og lykkehjul med fine gevinster.

Kafè med salg av grillmat, brus, is, kaker og kaffe. Muligheter for betaling med Vipps. Arrangementet varer til kl. 14:00.

Tjensvoll skole

12.00: Folkefest på Tjensvoll skole. Velkommen ved FAU. Tale for dagen ved 7 representanter for elevrådet. Leker og konkurranser med premier til alle. Salg av mat og drikke.

14.00: Programmet avsluttes.

Torget

Stavanger storband spiller til dans og underholdning på Torget mellom klokken 14.00 og 15.30.

Vardenes skole

12.00 Folketog fra Vardenes Kirke til Vardenes skole.

12.15 Vardenes skolekorps spiller.

12.30 – 14.30 salg av mat og drikke, leker for barna og lynlotteri.

13.00 – 13.25 underholdning i aula for foreldre og familie 1.-4. trinn.

13.35 – 14.00 underholdning i aula for foreldre og familie 4.-7. trinn.

14.30 Slutt for dagen.

Vassøy skole

08.00 Vassøy skolekorps spiller ved flaggheising på skolen.

10.00 17. mai-tog. Vassøy skolekorps spiller.

11.00 Vassøy skolekorps spiller «Ja vi elsker».

11.10 Tale for dagen.

11.25 Salg og aktivitetsboder åpner.

13.00 Underholdning.

14.00 Premieutdeling.

14.20 Slutt.

Vaulen

07.00 Musikk i gatene ved Vaulen skolekorps.

08.00 Flaggheising i skolegården på Vaulen skole.

10.00 Avmarsj for barnetoget fra Jåtten skole.

11.30 Folkefest på Vaulen badeplass. Korpset spiller, det blir taler, leker og aktiviteter samt underholdning fra scenen. Salg av pølser, brus og ballonger.

13.30 Slutt.

Våland skole

Det blir tradisjonell 17. mai-feiring på Våland skole med salg av kaker, pølser og brus ved Våland Skolekorps, samt leker og taler. FAU leder ønsker velkommen når elevene er kommet tilbake til skolen etter barnetoget. Taler av elever fra 7. klasse.

Korpset spiller «Ja, vi elsker». Marsjering med korpset i nabolaget. Leker for barna. Arr: FAU Våland skole