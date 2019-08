Muslimsk Fellesråd Rogaland takker politiet og Stavanger kommune

– Vi er svært takknemlig for at politiet i Sør-Vest Politidistrikt ivaretok vår sikkerhet i dag under gjennomføringen av eid-ul-Adha og fellesbønn i Stavanger og Sandnes. Vi takker også Stavanger Kommune for et godt samarbeid og for tilrettelegging av fellesbønn i Stavanger Idrettshall, skriver Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR) i en pressemelding.

Det var rundt 1500 mennesker samlet til bønn i Stavanger søndag, fra fem forskjellige moskeer. I Sandnes var rundt 700 samlet.

– Hensikten med fellesbønn er å vise samhold og enhet som muslimer. Denne eid-feiringen har et budskap til muslimer om å ofre av sin rikdom og velstand til de fattigste i samfunnet, skriver MFR.

Lars Idar Waage

Viktig høytid

Bakgrunnen for fellesbønn er at søndag markerte starten på eid al-adha, en av muslimenes viktigste høytider. Høytiden markeres til minne om profeten Ibrahim og hans villighet til å ofre sin sønn, Ismail til Allah etter å ha fått ordre om nettopp dette. Allah stoppet Ibrahim fra å ta livet av sin sønn da han beviste sin villighet til å lyste Allahs ordre.

I anledning eid al-adha var det i tradisjon tro kalt inn til bønn i Stavanger idrettshall på Tjensvoll. I kjølvannet av det som skjedde i Bærum ble sikkerheten skjerpet fra politiets side.

Det var derfor bevæpnet politi utenfor eid-feiringen i både Stavanger og Sandnes.

– Vi følger det opp som vi har fått beskjed om fra politidirektoratet. Vi skal følge feiringen i distriktet på en trygg og verdig måte, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulf, til Aftenbladet søndag formiddag.

Marie von Krogh

– Møte ondskapen sammen

Under sin tale søndag oppfordret imam Abdul Wheed Aslam, som ledet bønnen, alle til dialog, samarbeid og mer fellesskap for å møte ondskapen sammen.

Han ba også de oppmøtte om å involvere seg i det norske samfunn. Blant annet ved å avgi stemme i valget og å gå på universitet. I tillegg oppfordret han forsamlingen om å gå foran som gode eksempler som foreldre, venner, brødre, søstre og samfunnsborgere.

Marie von Krogh

Flere vil stille opp

Islamsk Råd Norge opplyser til NTB at de har blitt kontaktet av flere nordmenn som ønsker å stille opp som vakt i forbindelse med eid-feiringen søndag.

Organisasjonen skriver på Facebook at de har mottatt flere henvendelser etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver de.