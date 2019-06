Pelsdyrbønder fra Rogaland skal demonstrere utenfor Stortinget

– Vi håper spesielt å få treffe og snakke med rogalandsbenken før de går inn i debatten og avstemningen over nedleggelsen av pelsdyrnæringen, sier leder av Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad til Aftenbladet.

Totalt 60 bønder, hvorav 25 kommer fra Rogaland, skal være med på demonstrasjonen såvidt Horpestad er bekjent.

Han sier de forstår at de har tapt kampen om å redde næringen, men ønsker å snakke med politikerne om ordentlig kompensasjonsoppgjør.

Jon Ingemundsen

– Vi ønsker at dette skal føres i en anstendig retning økonomisk for oss pelsdyrbønder. Det innebærer en kompensasjon som tilsvarer vanlige prinsipper for ekspropriasjonsrett.

Åpning for å øke den økonomiske rammen på 505 millioner kroner, individuell vurdering av gjelden ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år og økt støtte til riving av byggverk er hovedelementer i kompensasjonspakken som foreligger. Kompensasjonen er allerede jekket opp i flere omganger.

Flere utbrytere

Avhoppere i regjeringspartiene truer nå regjeringspartienes flertall for avtalen om å avvikle pelsdyrnæringen. Disse vil ha nedleggelse av næringen, men ønsker å sikre de rammede bøndene med full erstatning.

– For meg er det en selvfølge at når du skal nedlegge en næring, skal det ytes full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, sier Frps Carl I. Hagen til NTB.

Også Roy Steffensen i Frp har uttalt at han ønsker å stemme mot avtalen, for å sikre pelsdyrbøndene høyere kompensasjon. Fra Høyre har Kristian Tonning Riise bekreftet at han vil stemme imot.