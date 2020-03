Solberg vil hjelpe Idlib-flyktninger der de er

Mange mennesker er på flukt fra kamphandlingene i Idlib i Syria. Statsminister Erna Solberg (H) mener ikke at svaret er at Norge skal ta imot flere flyktninger.

– Situasjonen i Idlib er alvorlig, krevende og vanskelig, og der skal vi fortsatt se på hvordan vi kan bidra til å hjelpe dem som flytter på seg, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– Det aller viktigste vi gjør er å hjelpe i nærområdene. Vi har et behov for at krigen i Syria nå slutter, ikke minst for syrerne selv, sier Solberg til NRK.

Den siste tiden har situasjonen i Idlib forverret seg, etter at opptrappingen av krigshandlingene i Idlib i Syria. Det har ført til at en million mennesker er drevet på flukt, og mange av dem søker seg nå til grensen mellom Syria og Tyrkia.

Solberg vil likevel ikke love at Norge skal ta imot mennesker som nå flykter fra kampene i Idlib.

– Situasjonen i Idlib er alvorlig, krevende og vanskelig, og der skal vi fortsatt se på hvordan vi kan bidra til å hjelpe dem som flytter på seg. Men det å reise til et helt annet land, og for eksempel skulle komme til Norge som flyktning og bli integrert her, det er ikke svaret på denne typen krigslignende situasjoner, sier Solberg, og fortsetter:

– Svaret er politisk, og det er der vi må finne løsninger. Så må vi begynne på gjenoppbyggingen av Syria så folk kan reise tilbake og være med på det, sier hun.