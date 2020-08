Har barnet snue? Dette bør foreldre vite før barnehagestart

Barn i lek ute sammen med pedagogisk leder Runar Bie Aanestad i Sandal barnehage i Stavanger. Nora Taletta (4) i gult og rosa, Balder (5,5) i blått, Kornelius (4) i svart og Aksel (4) i grønt. Foto: Jarle Aasland

Tilvenningsperiode, pakkeliste og sykdom. Gamle og nye koronarutiner. Det kan være mye å tenke på for foreldre med både eldre og yngre barnehagebarn. Noen av vårens endringer fungerte så bra for barnehagene at de gjerne tar dem med seg inn i høsten – en høst som byr på ny usikkerhet.