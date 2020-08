Trapper opp leteaksjonen ved Månafossen

Letingen etter den savnede sandneskvinnen Elzbieta Parsza i området ved Månafossen i Gjesdal foregår på 12. dagen uten resultat. Onsdag settes politihelikopter, dykkere og hundepatruljer inn i søket igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Politi og brannvesen har lett etter den savnede i 12 dager, med større og mindre ressurser på enkelte dager. Bildet er fra søkene de første dagene. Foto: Jon Ingemundsen

Onsdag formiddag blir det offisielle søket etter den savnede kvinnen fra Sandnes tatt opp igjen ved Månafossen. Tre hundepatruljer, et politihelikopter og et dykkerteam med fem personer fra Rogaland brann og redning deltar i søket.

Ektemannen Artur Parsza og datteren Katarzyna Parza leter etter ektefelle og mor Elzbieta Parsza i området rundt Månafossen. Foto: Privat

Datteren Katarzyna Parza deltar i søkene etter den savnede moren i området rundt Månafossen. Familien slipper ikke håpet om å finne henne i live. Foto: Privat

Les også Månafossen: Ektemann og datter leter på 11. dagen - håpet lever

Les også Privat leteaksjon ved Månafossen: Familien søker desperat etter livstegn

Assisterende stabssjef ved Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Lussand, regner med at mannskapene er på plass i formiddagstimene onsdag.

Ektemannen Artur og datteren Katarzyna har lett etter Elzbieta Parsza i 12 dager sammenhengende. Lørdag 1. august kom ikke kvinnen hjem som avtalt etter en tur til Månafossen. Bilen hennes er funnet på parkeringsplassen.

Den savnede kvinnen i 40-åra er opprinnelig fra Polen. Hun er fjellvant og har vært i området flere ganger tidligere. Hun er glad i å fotografere. Et av de siste bildene som er av henne, har publikum sendt inn til politiet.

Bildet viser kvinnen i de klærne hun sist er sett i: Rosa/rød t-skjorte, grå bukse og brune fjellsko. Hun har med seg en blå/lilla vannflaske, solbriller, et Nikon kamera og en svart ryggsekk.

Det siste bildet? Turgåere i området tok dette bildet i 14-tiden lørdag 1. august. Familien har identifisert kvinnen til å være den savnede Elzbieta Parsza. Familien har også sett en video der kvinnen beveger seg oppover i landskapet etter at dette bildet ble tatt. I 16-tiden kom et kraftig tordenvær. Ektemannen tror kona kan ha søkt ly og at hun kan ha falt. Foto: Privat

Politi og brannvesen har lett etter den savnede i 12 dager. Bildet er fra søkene de første dagene. Foto: Jon Ingemundsen

Fra politiets og brannvesenets søk de første dagene. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi setter i gang nye søk både i vannet nær platået ved fossen og i terrenget, opplyser Lussand i politiet.

– Brannvesenet var på befaring tirsdag for å vurdere vannstanden i fossen og elva. Etter et møte tirsdag ettermiddag ble det bestemt at vi setter i gang et nytt søk fra i dag, sier Lussand.

Politihelikopteret vil være med i søket sammen med tre hundepatruljer og et dykkerteam på fem personer. De frivillige som leter sammen med familien var omkring tjue personer i går, tirsdag. Det er ikke kjent hvor mange frivillige som deltar i dag.