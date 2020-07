Erkjenner å ha slått kona én gang ved et uhell. Dømt for å ha mishandlet henne i 28 år

I retten var de fornærmede opptatte av å få frem at tiltalte, som har mishandlet dem over flere år, også har positive sider. Foto: Pål Christensen

En del av volden kom som et resultat av at kona ikke ønsket å ha sex med tiltalte. Til slutt ga hun etter for å unngå å bli slått.