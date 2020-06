Dette skjer under årets Gladmat

Det blir Gladmat i år også, men den blir annerledes på grunn av koronasituasjonen. Nå har festivalen sluppet de første arrangementene på programmet.

Koronasituasjonen endrer programmet for årets Gladmat, men festivalsjef Maren Skjelde gleder seg likevel. Foto: Kristian Jacobsen

Gladmaten vil i år inneholde en del digitale løsninger. Festivalsjefen ser ikke på dette som et hinder og er klar på at de følger FHI sine smittevernsråd.

– Den dugnadsånden som har vært så sterk i hele vår, merker også vi, og vi synes det er utrolig kjekt at vi har samarbeidspartnere som hiver seg rundt og bidrar til å lage et så kjekt program. Vi ønsker å vise at Gladmat er en møteplass for produsenter, restauranter og matinteresserte, selv om arenaen blir annerledes, sier festivalsjef Maren Skjelde.

Digitalt kokkekurs

Festivalen gjentar suksessen med gratis kokkekurs for barn.

«Glade småkokker» blir streamet digitalt på Gladmatens Facebookside onsdag 22.juli.

– Kurset passer for alle mellom 6-15 år, som har lyst til å lære om spennende og gøy matlaging. Hvert kurs varer i 30 minutter, og i forkant vil vi informere om hvilke råvarer de trenger å ha på plass, i tillegg til hvilket utstyr de skal bruke, sier festivalsjefen.

Et annet arrangement er «Den store skattejakten».

– Rundt i hele kommunen vil det være plassert ut lokale matskatter folk kan finne ved å følge en oppgave eller rebus. I tidsrommet 16. juli til 25. juli legges det daglig ut informasjon både på Facebook og Instagram, med hjelp til å finne fram til skattene. Her kan hele familien være med og hjelpe, sier hun.

Nye løsninger

«Kokepunktet» er festivalens faglige program og har tidligere blitt arrangert både som konferanse og på festivalområdet. I år blir det en koronavennlig variant der det hele blir en podkast.

– Sammen med Storhaug Productions inviterer vi forskjellige kokker, produsenter, matpersonligheter og matentreprenører til gode og interessante samtaler om regionens mat og matkultur. Vi kommer til å legge ut detaljer om de ulike episodene, og hvor de kan høre dem på nettsidene våre, sier hun.

Det blir ingen vanlig folkefest i Vågen i år, men likevel har Gladmat vært opptatt av å inkludere restaurantene på festivalen. De vil arrangere «Gladmatløyper» hvor festivaldeltakere kan gå fra restaurant til restaurant.

– Vanligvis under festivalen må alle utstillerne ha en Gladmat-rett, og det er den både juryene og avisenes anmeldere vurderer. For restaurantene betyr dette at de lager en signaturrett som kan introdusere dem til potensielle nye gjester, og for festivalens besøkende betyr det at det er enklere å smake masse forskjellig. Dette konseptet har vi veldig lyst å ta videre, så disse rettene kommer til å bli servert under Gladmat-løypene, sier Skjelde.

Alle turene må forhåndsbestilles, og i midten av juni vil festivalen informere mer om hvilke løyper de setter opp.

Gladmat blir litt annerledes i år enn det forrige året. Jærbakeren, Kristine Holst og kunde Gerd Birgitte Jakobsen Foto: Carina Johansen

Mat til fjells

Festivalen har også et samarbeid med Stavanger Turistforening hvor du også kan få smake på rettene. Arrangementet kalles «Gladmat på tur».

– I år som i fjor gleder vi oss stort til turer sammen med Stavanger Turistforening. Vi tar utgangspunkt i Gramstad i Sandnes, og derfra legger vi opp til både toppturer, yoga og selvsagt mat, sier hun.

Onsdag 22.7, kl. 9-11 – Morgentur med yoga og Gladmat-lunsj på Gramstad

Onsdag 22.7, kl. 10:30-12:30 – Gladmat-tur med turkafé på Gramstad (Mattirudlå – Lutsifjellet, Bjørndalsfjellet)

Torsdag 23.7, kl. 10:30-12:30 – Gladmat-tur med turkafé på Gramstad (Øvre Eikenuten, Dalsnuten, Fjogstadnuten)

Mattorg i Vågen

Under festivalen kan du besøke Gladmat-torget i Vågen hvor flere matprodusenter vil ha stand.

I samarbeid med Stavanger Sentrum inviterer de forskjellige produsenter, slik at det blir anledning for deltakerne å besøke bodene, smake nye smaker, høre historien om produktene og handle ting med seg hjem.

– Tenk at det blir matprodusenter på Torget i år også! Det gleder oss veldig at vi kan invitere matprodusenter med på årets Gladmat, selv om det er i mindre format enn vanlig, sier festivalsjef Skjelde.