Ane Mari Braut Nese fikk Siddisprisen

Den tidligere Klepp-ordføreren fikk Siddisprisen 2020 for å ha kjent på kroppen hvordan det offentlige debattklimaet har hardnet til.

Siddisprisen gikk til Ane Mari Braut Nese. Foto: Jarle Aasland

Ane Mari Braut Nese mottar Siddisprisen fra ansvarlig redaktør i Jærbladet, Kirsten Marie Myklebust. Foto: Jarle Aasland

Siddisprisen deles i år ut for 33. gang. Prisen skal deles ut til en person, gruppe eller organisasjon i Stavanger eller Sør-Rogaland som på en særskilt måte har bidratt til å skape en åpenhet og/eller debatt.

I år har juryen bestått av tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, senior-kommunikasjonsrådgiver ved SUS, Ingveig Tveranger, og ansvarlig redaktør i Jærbladet, Kirsten M. Myklebust.

Prisen ble delt ut av Norsk Journalistlag, Stavanger.

Her er juryens begrunnelse:

«I år har vi valgt å gi prisen til en som har deltatt i debatten, og som har fått kjent på kroppen hvordan det offentlige debattklimaet har hardnet til. Årets prisvinner var en tydelig frontfigur for ja-siden til ny bompengepakke for Jæren. Det kostet henne, og familien, dyrt. Årets prisvinner er tidligere Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese.

Trusler og grov sjikane ble en del av hverdagen hennes i 2018 og 2019 da den politiske behandlingen av bompakken pågikk. Hun fikk det som politiet karakteriserte som drapstrusler, aksjonister gikk på hjemmet hennes og det de trodde var bilen hennes. Også barna ble konfrontert med morens ståsted i bomsaken, og utsatt for trusler. I første del av denne perioden deltok Braut Nese i debattene på Facebook og argumenterte for sitt ja-standpunkt. Men forsøket på å delta, og komme med motargument, førte til mer personangrep. Enten hun skrev selv, eller når Klepp Høyre postet et bilde av henne på Facebook, kom trakasserende kommentarer under. Alle politiske møter i Klepp, som behandlet Utbyggingspakken, måtte ha ekstra vakthold og politi til stede.

Braut Nese stod i stormen i to krevende år, og sa alltid at hun ikke var den eneste lokalpolitikeren som måtte leve med grov hets, men hun var utvilsomt blant de mest utsatte. Hun har vært klokkeklar i sin bekymring for konsekvensene av hva et hardt debattklima og manglende respekt for lokaldemokratiet har for samfunnsdebatten, ytringsfriheten og viljen til å delta.

Retten til å kritisere og motarbeide politiske forslag og vedtak er en sentral del av demokratiet. Ytringsfriheten er særlig viktig for den som står i opposisjon. Men når en legitim politisk kamp utarter til personangrep, hets og trusler, kan det gi vann på mølla til krefter som vil begrense den frie og åpne debatten. Da kan de som trenger ytringsfriheten mest, til slutt bli de største taperne.

Siddisprisen 2020 går til Ane Mari Braut Nese for hennes vilje til å stå i stormen og føre en dialog, på tross av hets og personangrep.»

