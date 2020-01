SV vurderer daddelvedtak om Hauglie er ute av regjeringen

SVs Freddy André Øvstegård mener statsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for Nav-skandalen ved å bytte ut arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Freddy André Øvstegård t.v. og Audun Lysbakken møter pressen på Stortinget i forbindelse med SV sine betraktninger rund Nav saken og statsråd Anniken Hauglie 13. januar. Foto: Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere medier melder torsdag kveld at Hauglie er på vei ut av regjeringen, og at Torbjørn Røe Isaksen (H) skal overta hennes ministerpost. Det angivelige statsrådsskiftet skjer kort tid før Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal levere sin innstilling i saken 11. februar.

Øvstegård advarer statsminister Erna Solberg (H) om at hvis Hauglie går, så overtar hun samtidig det politiske ansvaret for Nav-skandalen, skriver Dagsavisen.

– Da vil SV kreve at hun erkjenner det politiske ansvaret, og at det er derfor Hauglie går av, sier Øvstegård til avisa.

Han varsler at SV vil vurdere et såkalt daddelvedtak mot statsministeren. Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

Rødt, SV og MDG har allerede varslet mistillit mot arbeids- og sosialministeren, mens Ap har sagt at de vil vente med å konkludere i saken til kontrollkomiteens innstilling om Nav-saken er klar. Det er ventet at komiteens innstilling kan foreligge allerede 11. februar.

Senterpartiet er også fortsatt i tenkeboksen.

