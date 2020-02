Siste innspurt før innflytting

Daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, løper frem og tilbake utenfor Øster Hus Arena. Som kontaktperson for arenaen har han mye å gjøre før alt skal være klart til 3. februar.

Daglig leder Tom Rune Espedal og resten av klubben flytter inn i Øster Hus Arena mandag 3. februar. Foto: Jon Ingemundsen

Det nærmer seg innflyttingsdag for Sandnes Ulf. Mandag skal Øster Hus Arena være klar for å ta imot administrasjonen og leietakerne.

Det er mye som skal være på plass, og daglig leder ser for seg et «Big bang» på innflytningsdagen når alle aktørene skal inn med møbler og varer.

Den offisielle åpningen av arenaen er ikke før 13. mars. Da blir det både markering, kamper med yngre spillere og selvsagt lokalderby mellom Sandnes Ulf og Viking, på kveldstid. Nøyaktig plan på hva som skjer og hvordan markeringen blir, utover dette, er enda uvisst.

Parkeringsproblem?

Flere har lurt på hvordan kabalen vil gå opp med en stadion med større kapasitet, men likt antall parkeringsplasser. Arenaen har 6046 sitteplasser, nesten 2000 flere enn «gamle» Sandnes stadion. Det skal ikke bygges flere parkeringsplasser, men Espedal er ikke bekymret for dette.

– Vi har jo hatt 5000 her mot Viking, så vi kan det å håndtere parkering, men vi vil at folk skal sykle, gå eller ta buss, sier Espedal.

Med de tidligere erfaringene er det laget en plan for parkering på kampdager. Han mener de fort kan få plass til 800 – 1000 biler ved å ta i bruk grusbanen og skolene rundt.

Ikke bare fotball

Arenaen er bygget for mer enn bare toppfotball. Arenaen vil og bli brukt av de yngre lagene, på kamper og turneringer.

– Ingenting er bedre enn at vi kan komme hit en mandags kveld og så spiller jenter 12 her mot et annet lag, med foreldre på tribunen og en kiosk åpen, da har vi lyktes, forteller Espedal.

Øster Hus vil I tillegg bli brukt til andre begivenheter, som for eksempel konsertlokale for rockebandet Kiss, når de opptrer i juni. Også uteområdet rundt arenaen planlegges det ulike fasiliteter for nærmiljøet. Blant annet er de i gang med en klatrepark, det vil også være grillplass, benker og oppholdssted.

– De dagene det ikke er fotballkamper, så vil vi at folk kommer opp her, likevel, for å gå på en konsert eller noe annet som foregår i området. A-laget spiller bare 15 hjemmekamper i året, sier Espedal.

