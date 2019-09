Flere barneskoleelever har fått smittsom tarminfeksjon

Det melder VG lørdag.

Smittevernkontoret sendte fredag ut et skriv. Alle foresatte, elever og ansatte ved skolen ble informert om at elever ved Auglend var blitt smittet av shigellose.

«Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Det er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diareen kan være blodig. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et mer alvorlig forløp. ... Det er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diareen kan være blodig. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et mer alvorlig forløp», heter det i skrivet.

Fungerende smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, har bekreftet til avisen at det dreier seg om to elever.

Ifølge smittevernoverlegen er det funnet tilfeller av bakteriell dysenteri hos to elever ved skolen. I tillegg har ti andre elever ved skolen fått omgangssyke.

– Det er ikke sikkert at de ti syke elevene er shigellose-smittet. Det er kun de to vi vet har testet positivt, sier Midtgarden til avisen.

– Vi har fått rede på fra laboratoriet på sykehuset at to barn har levert avføringsprøver som viser at de er smittet av denne bakterien, bekrefter smittevernoverlegen.

Smitte ved forskjellige klassetrinn

– Vi har hatt Mattilsynet inne, og fått råd om hvordan vi skal håndtere dette, sier rektor Hege Wilhelmsen Kaada til Aftenbladet lørdag.

– God hygiene, ekstra nøye med håndvask, er det første vi har kunnet gjøre. Mattilsynet har sett på hvor vi er mest sårbare, og det er i forbindelse med matlaging.

Rektor er ikke informert om de ti andre som har fått omgangssyke.

– Dette er så nytt for oss ennå, så jeg har ikke full oversikt. VI har lagt ut informasjon på hjemmesidene våre, så foresatte har nok tatt kontakt videre via der.

Rektor bekrefter at der er elever med smitte ved forskjellige klassetrinn. Hun kjenner ikke til at de har vært på klassetur eller lignende sammen.

– Men alt dette blir undersøkt, sier hun.