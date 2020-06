IVAR vil fortsette med restavfall på Hogstad

Sandnes kommune ber Fylkesmannen i Rogaland stille strenge vilkår for en ny tillatelse etter forurensningsloven for IVAR sin søknad om ny avfallsvirksomhet på Hogstad.

Vi forutsetter at all ny avfallsvirksomhet skal skje innomhus/under tak og at det sikres at virksomheten ikke skal medføre utslipp til vassdrag, utslipp av støv eller støy, og at det ikke skal medføre luktproblemer for omgivelsene.