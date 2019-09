Herlof Nilssen går av som Helse Vest-direktør

Det er Dagens medisin som melder dette torsdag.

– Det er klokt at nytt blod tar denne jobben videre nå. Jeg har en avtale som gjorde at det var et aktuelt tidspunkt å vurdere min avgang. Det har vært en hel fantastisk reise, men i dag har jeg meddelt styret at jeg vil overlate stafettpinnen til yngre krefter, sier Herlof Nilssen (61) til tidsskriftet.

Styret ble orientert om avgangen på torsdagens styremøte i Helse Vest.

Det er foreløpig ikke klart hvem som overtar etter Nilssen som blir værende til en ny leder er på plass.

– Jeg skal bestrebe meg på å gjøre en god jobb helt til den dagen en ny direktør er på plass, forsikrer Nilssen.

Etter han går av, skal han være rådgiver og til disposisjon for styret, melder tidsskriftet.