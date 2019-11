Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger

Senterpartiet foreslår at Norge skal ta imot «minst» 2.000 kvoteflyktninger i stedet for å følge regjeringens politikk om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i året, skriver Vårt Land.

Deretter skal FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vurdere om det skal komme ytterligere 1.000 kvoteflyktninger til Norge, eller om resten av midlene skal gå til nærområdene. I tillegg bevilger partiet 240 millioner direkte til høykommissæren.

– Hele poenget her er å hjelpe flest mulig folk, på best mulig måte, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisa.

Får Frp-kritikk

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frp mener det er overraskende og kunnskapsløst av Senterpartiet å ønske at en slik beslutning overføres til FN.

– Sp forsøker her å lure folk til å tro at de ikke skal ta imot like mange flyktninger, i stedet åpner de faktisk for at FN skal styre denne politikken. Får FN en hånd på rattet her, så blir det mange flere flyktninger, sier Helgheim til NTB.

Flere enn Stoltenberg-regjeringen

Sps linje innebærer færre garanterte kvoteflyktninger enn det regjeringens, Arbeiderpartiets og SVs linje gjør.

Regjeringen og Ap ligger på 3.000, mens SV ønsker å hente 5.000 kvoteflyktninger årlig, som er det nivået FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bør legge seg på.

Til sammenligning tok den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen i sin tid imot vel 1.000 kvoteflyktninger årlig.