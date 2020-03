Stavanger: Madlasandnesturen

Ved Sverd i fjell. Foto: John Petter Nordbø

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 10,6 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer, 20 minutter

Madlasandnesturen tar deg med på vandring rundt Madlatua, langs Hafrsfjord, Stokkavatnet og Møllebekken.

Du starter fra Sverd i fjell og blir raskt kjent med «Fiskerkonen», der hun barbeint bærer fisken på ryggen fra Tananger til offisersmessa i Madlaleiren. Turstien leder deg til Hjorthuset der det lå et teglverk som også Aleksander Kielland eide en stund. Etter nedleggelsen i 1916, var det både strømpe- og hermetikkfabrikk her.

NB! Onsdagsturen starter ikke ved Sverd i fjell, men ved P-plassen ved utsmykket trafo ved Ragbakken. Dette er også et fint startsted om du skal gå turen ved en annen anledning.

Selve Madlagården lå på høyden og Erling Skjalgssons familie var kongens forvalter. Enn så lenge, må du ta opp til Skytterlagsveien før skytebanen og følge denne gjennom jordbrukslandskapet.

Langs Madlasandnes, runder du selve Madlatua (84moh). Tar du en avstikker på stien opp dit, får du en fantastisk panoramautsikt over Karmøy, Jæren og Ryfylke. Du fortsetter nedover mot Håhammarbrautene og snirkler deg gjennom sjarmerende stier mellom naust og tufter i sjøkanten forbi Karistø. Både fra Madlastø og Hestnes gikk tidligere skyssbåt over fjorden til Sola.

Ved Fluberget tar du en titt på helleristningene, før du får pulsen opp i bakkene opp mot Revheim kirke. Du lister deg videre forbi Alvasteinen og kommer via Plogveien inn på grønne turveier ned mot Stokkavatnet. Herfra går det lekende lett i vannkanten til Madlaforen. Forsvaret har satt sitt preg på Madla i over 100 år, og myrslettene ved Foren var i bruk som ekserserplass allerede tidlig på 1870. Du følger Møllebekken, som har drevet møller og et vaskehus for skitne soldatklær med seks vaskekoner. Ved synet av sverdene, er du i mål og godt rustet til neste tur.

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Sjekk turen og turkart på ut.no