Knivraner dundret inn i Aftenblad-bygget etter biljakt gjennom Stavanger

Bilen, en hvit Toyota Auris, kjørte rett inn i steinene som ble satt opp som sikring etter terroraksjonen mot Charlie Hebdos redaksjonslokale i Paris i 2015. Den ene steinen ble skjøvet to meter, og sprakk en av de store glassfrontene i Aftenblad-bygget, vendt mot St.Petri-kirka.

Den 19 år gamle sjåføren ble straks lagt i bakken av politibetjenter. En rekke politibiler var raskt på stedet.

Innsatsleder Sigve Kolstad forteller at kollisjonen var slutten på en rundt ti minutter lang biljakt som startet på Hundvåg. Da ranet mannen til seg en bil med kniv. Politiet fikk melding om knivepisoden 16.30. Det utløste bevæpning og full utrykning.

Biljakta gjennom Sentrum

Det er foreløpig noe uklart hvilken rute biljakta tok. Men knivraneren skal ha kjørt gjennom Pedersgata i Stavanger, snudd og kjørt tilbake til Bybrua og Haugesundgata, før han kjørte mot Stavanger sentrum. På et tidspunkt havnet han inne i Bergelandstunnelen. Der foretok han ifølge innsatsleder Kolstad, som kjørte bak ham, en u-sving og kjørte tilbake igjen i motsatt kjøreretning. Underveis i biljakta kolliderte politiet med Toyota-en én gang. Mot slutten skal han ha kommet opp fra Klubbgata, opp Hospitalsgata og foretok igjen en u-sving som tydet på at han ville tilbake ned i sentrum. Dette ønsket politiet å forhindre, og kjørte bevisst inn i bilen for å tvinge den inn i smuget mellom St.Petri-kirka og Aftenblad-bygget, en plass som i praksis er en blindvei. Det var politibilen som allerede hadde kollidert med Toyota-en som kjørte inn i den.

– Bevisst kollisjon

Om den bevisste kollisjonen sier innsatsleder Sigve Kolstad:

– Vi ville ikke ha han inn i sentrum igjen, og styrte ham inn her.

– Farepotensialet var høyt.

Sjåføren virket rystet men ikke alvorlig skadd. En sjekk på stedet tilsa at han ikke var skadet, ifølge politiet. Aftenbladets reportere kunne høre at han snakket med politibetjentene som holdt ham nede.

Bilen hadde større skader og kollisjonspute ble utløst.

– Svært høy fart

Ifølge vitner skal bilen ha holdt relativt høy fart gjennom sentrum i forkant av kollisjonen. Bilen skal ha krasjet flere ganger før den endte sin ferd i Mediegården fredag ettermiddag.

Sjåføren er kjent for liknende forhold tidligere, opplyste innsatsleder på stedet. Den pågrepne 19-åringen ble kjørt til legevakten for sjekk. De har mistanke om at han var ruset.

Innsatsleder Kolstad satt i bilen som lå bak sjåføren gjennom biljakten.

– Jeg så ingen hendelser der folk måtte kaste seg vekk, men det er mye folk i sentrum, og det er et faremoment, sier han.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Leserbilde

Leserbilde

Janne Hagen

Bilen kjørte i så stor fart mot Aftenblad-bygget at to av de kraftige steinene som ble plassert foran Nykirkebakken 2 etter Charlie Hebdo-terroren ble rykket ut av posisjon. Den ene av steinene ble flyttet rundt to meter og knuste mediehusets glassfront vendt mot St. Petri-kirka.

Politiet sperret av hele området.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.

Janne Hagen

Janne Hagen

Janne Hagen