Tidligere konkurrenter investerer 250 millioner i nytt høyhus i sentrum

– Dette er et kjempespennende prosjekt. Bygget ligger 65 meter fra jernbanestasjonen, og bussene stopper rett utenfor. Og når vi vet at folk i større grad ønsker seg til sentrum for å jobbe, så tenker vi at dette er midt i blinken. Det er ikke flust av moderne kontorlokaler så sentralt i Stavanger, sier daglig leder Kjetil Thulin i Øgreid Eiendom Sentrum til Aftenbladet.

Kan stå klart i 2021

Prosjektet utgjør totalt rundt 7000 kvadratmeter, og investeringen vil ligge på rundt 250 millioner kroner.

MAD arkitekter

– Planen er å bygge sju etasjer på toppen av det eksisterende Nordea-bygget som nå er på tre etasjer. Dette er et såkalt fill-in-prosjekt, og den nylig vedtatte sentrumsplanen har nå gitt rom for nybygg som dette. Det er noe vi ønsker å utfordre og vi ønsker å komme i gang så fort som mulig. Vi håper at bygget skal stå klart i løpet av 2021, sier Thulin.

Leder for kommunalstyret for byutvikling, Kari Raustein (H), fikk kjennskap til prosjektet gjennom arbeidet med sentrumsplanen.

– Jeg er i utgangspunktet veldig positiv til at to aktører ønsker å utnytte og løfte dette bygget som ligger i et område av sentrum hvor vi har sagt at det greit å bygge litt i høyden, sier Raustein til Aftenbladet.

– Men det blir vel uansett støy fra naboene bak som mister utsikten sin?

– Det blir det nok. Noen vil helt klart få mer støy og miste sol og utsikt, men vi kan finne gode måter å gjøre dette på gjennom reguleringsplanen. Vi er alltid opptatt av å gjøre ting så nøysomt som mulig, men i en tettbygd by er det sånn at vi ikke eier vår egen utsikt, svarer hun.

Carina Johansen

Satser én milliard

Ferske tall i en rapport fra Eiendomsmegler 1 SR Eiendom viser at 10,8 prosent av kontorarealene i Stavanger sentrum nå står tomme. I høst var dette tallet 7,3 prosent. Dette bekymrer likevel ikke ikke Thulin.

– Det er de gamle og utdaterte lokalene som står tomme. De nye og moderne er det større rift om, sier han.

Øgreid Eiendom investerer også rundt 700 millioner kroner i Herbarium-prosjektet i det som tidligere var Straensenteret. Prosjektet består av 10.000 kvadratmeter handel og bevertning og 7500 kvadratmeter med kontor. Bygget skal stå klart rundt årsskiftet.

Carina Johansen

Dermed satser Øgreid Eiendom rundt 1 milliard kroner i Stavanger sentrum - to år etter at de solgte det store Ankerkvartalet til Union med en gevinst på rundt 340 millioner kroner.

Øgreid-familien er en av Stavangers mest tradisjonsrike selskaper med en 142 år lang historie. Siden 1983 har Knut Øgreid bygget opp en milliardformue på eiendom, trelasthandel, bilforretninger og ulike mindre investeringer. Konsernet hadde ved utgangen av 2017 en verdijustert egenkapital på 2–2,5 milliarder kroner.

Park på p-taket

Litt mer ukjent er Arild Egeland. Sandnes-mannen har i det stille bokstavelig talt bygget opp en stor millionformue gjennom selskapet Høgevoll AS. Et selskap som i hovedsak bygger næringseiendommer.

Som i 2016 da han og to andre investorer, Magne Svendsen og Ivar Sverre Gundersen, solgte bussterminalen til Kolumbus på Forus med 150 millioner kroner i gevinst - allerede før den var ferdig bygget. Egeland hadde 50 prosent av aksjene i selskapet som sto bak salget, og tjente dermed rundt 75 millioner kroner.

– Disse pengene måtte jeg investere i andre prosjekter og eiendommer - og ett av byggene jeg da kjøpte var Nordea-bygget, sier Egeland, som svarer «husker ikke» på spørsmål om hvor mye han kjøpte bygget for.

– Men for ett år siden var jeg på taket på bygget, og da gikk det opp for meg hvilken fantastisk mulighet det er for å bygge på sju etasjer her. Vi kommer i flukt med de andre byggene rundt her og vi skygger minimalt for beboere rundt. I tillegg er vi veldig bevisste på å lage det fint rundt. Det vil blant annet bli en park på taket på parkeringsanlegget og en helt ny passasje fra Olav Vs gate og opp til St. Olav, forklarer 63-åringen.

Fakta: Nordea-bygget Hva: Har tre etasjer i dag. Skal bygges på med sju etasjer til. Størrelse: 7000 kvadratmeter. Pris: Rundt 250 millioner kroner. Ferdigstillelse: Slutten av 2021/begynnelsen av 2022. Utbyggere: Høgevoll AS ved Arild Egeland og Øgreid Eiendom.

MAD arkitekter

– Kjenner sentrum best

Han har flere prosjekter både i Stavanger, Sandnes og på Forus gjennom selskapet Høgevoll AS.

– Jeg gjør ting både alene og sammen med andre partnere. I dette tilfellet valgte jeg å gå sammen med Øgreid som er en stor og seriøs aktør. De kjenner Stavanger sentrum best, og jeg trengte deres kompetanse. Vi har tidligere vært konkurrenter, men nå har vi funnet tonen og velger heller å samarbeide for å finne en raskere vei til målet, sier Egeland.

Kjetil Thulin er også full av begeistring for det Egeland har fått til som eiendomsutvikler.

– Arild er vel den i regionen som har bygget flest kvadratmeter de siste tre-fire årene. Det er imponerende det han har fått til, og vi i Øgreid har sett på han som en sterk konkurrent. Nå synes vi det er kjekt å kunne gjøre et prosjekt sammen, sier Thulin.

LES OGSÅ: