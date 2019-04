Endelig får de evakuerte i Sokndal flytte hjem igjen - men noen velger likevel å vente

Helikopterne surrer over hodene på oss, og lukten av bål siver inn i neseborene. Oppe i lia, rett over husene, blusser brannen opp igjen og helikopterne kjører i skytteltrafikk for å få stoppet flammene.

For innbyggerne på Årstad i Sokndal, har det siste døgnet vært spesielt. Tirsdag kveld fikk de beskjed om at de måtte evakuere husene sine. Totalt ble rundt 160 boliger i Sokndal evakuert på grunn av skogbrannen som herjer i området.

De måtte registrere seg på mottakssenteret i idrettshallen, før de enten tilbragte natten der, eller sov hos familie eller venner.

Rett rundt 14.00 onsdag, fikk de lov til å komme hjem igjen. Jim Pedersen er en av dem. Han står utenfor barndomshjemmet på Årstad, som heldigvis er like helt.

– Jeg opplevde det ikke så dramatisk i går kveld, men da jeg så på bilder fra i natt, ble ting litt annerledes. Det lyste opp over hele haugen her. Flammene var temmelig langt nede, sier Jim Pedersen.

Fredrik Refvem

– Hadde aldri trodd det skulle bli så galt

Før de ble evakuert var hele bygda røyklagt, men Pedersen var ikke bekymret. Han visste at flammene var på god avstand. Likevel er han glad at han ble evakuert.

– Det ble alvor med den vinden som var. Det var greit å komme seg bort. At det skulle bli så galt som det var hadde jeg aldri trodd, sier han.

– Fryktet du at huset skulle brenne?

– Jeg var ikke så veldig redd for det. Det var andre hus jeg var mer bekymret for, sier han.

Nå står han og følger med på slokkingsarbeidet fra hagen. I natt har han planer om å sove.

– Jeg har ikke sovet ett sekund i natt, sier han.

Fredrik Refvem

Tok med seg lommeboka og gikk

Samboerne Kristian Skjefrås og Maiken Kapstad på Lauvås får også flytte hjem igjen. Skjefrås har kjørt vann hele natten, og nå har de fått beskjed om å legge ut vannslangene på plenen som sikkerhet.

– Det føles godt å flytte hjem, men jeg er ikke helt trygg enda, sier Kapstad.

– Tror dere ikke de har kontroll?

– Jo, de har nok det, sier hun.

– Visste dere noe om hva som skjedde da dere måtte flytte ut tirsdag?

– Nei, jeg tok bare med meg lommeboka og gikk, jeg, sier Skjefrås.

Fredrik Refvem

Vil ikke flytte hjem

Men ikke alle vil flytte hjem, ennå. Tor Kåre Årstad har bodd på Årstad siden 1969, og har aldri opplevd lignende. Mens Aftenbladet prater med han blusser flammene opp i lia ved huset hans. Han vil ikke flytte hjem helt enda.

– Det våger jeg rett og slett ikke, sier han.