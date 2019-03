– Siden juleferien har vi fått flere og flere medlemmer, og flere deltar på møter. Jeg tror det har noe med alt folk lærer om oss og hvem vi er, forteller leder i Stavanger Natur og Ungdom, Emma Bugge Gjerdevik.

– Jeg har for eksempel alltid brydd meg om miljø, men visste ikke om Natur og Ungdom før mamma fortalte om det.

Privat

Fredag 22. mars arrangerte Natur og Ungdom den andre klimastreiken i Stavanger. Samme dag ble 30 nye medlemmer vervet. Fra før av har ungdomsorganisasjonen omtrent 270 medlemmer.

– Flesteparten av medlemmene Natur og Ungdom på landsbasis går i 10. klasse til 3. videregående. Men det er ungdommer i alle aldre, helt ned til 10 år, sier Gjerdevik.

– Nå har ballen begynt å rulle

– Natur og Ungdom er jo litt i vinden for tiden, sier fylkesleder i Rogaland Natur og Ungdom, Sanna Stangeland. Hun tror også at eksponeringen Natur og Ungdom har hatt i det siste har gjort at flere vil verve seg.

Arnt Olav Klippenberg

– Kanskje det er mange som brenner for miljøet, og ser nå at det er en plass for dem å engasjere seg. Jeg håper at de nye medlemmene også ønsker å være aktive.

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, forteller om medlemsvekst ellers i landet.

– Vi fikk 600 nye medlemmer forrige uke, sier han. Natur og Ungdom har i dag rundt 7 500 medlemmer på landsbasis.

Natur og Ungdom

– Vi hadde en nasjonal streik i september, men den fikk lite oppmerksomhet. Nå har ballen begynt å rulle, og vi snakker vi mer om klima. Da blir også flere oppmerksomme på oss.

Ifølge Eiterjord møtte det opp 1000 streikende på fredag. På landsbasis deltok 40.000.

Også vekst hos Grønn Ungdom

Miljøpartiet de grønnes (MDG) ungdomsparti, Grønn Ungdom, har også opplevd medlemsvekst.

Fredag 15. mars arrangerte Grønn Ungdom Rogaland klimastreik utenfor rådhuset i Stavanger.

Ifølge fylkesleder i Grønn Ungdom Rogaland, Katarina Bjørsvik, har ungdomspartiet i løpet av forrige uke fått 400 nye medlemmer på landsbasis. Det er en økning på 30 prosent.