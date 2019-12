Selvmordstanker: - Ikke bare psykisk syke har dem

Mens hjelpetelefoner over hele landet har hatt enorm pågang etter Ari Behns selvmord 1. juledag, har det foreløpig vært rolig hos laverskeltilbudet ved Stavanger legevakt.

– De som kommer til oss får hjelp til å rydde opp i tankene som plager dem, og også veiledning i hva de trenger for å komme seg videre, sier psykiatrisk sykepleier Jan Liland ved Stavanger legevakt. Foto: Fredrik Refvem

– Når man har selvmordstanker, er det svært viktig å ha noen å snakke med. Derfor er det godt at hjelpetelefonene finnes. Men noen trenger også hjelp av fagpersoner til å finne veien videre for å løse de underliggende problemene på lengre sikt. Der kommer jeg inn, sier psykiatrisk sykepleier Jan Liland.

Han er eneste ansatte i lavterskeltilbudet for Stavanger og Randaberg. Hvert år har han 500–600 samtaler med personer som har oppsøkt eller blitt henvist til tjenesten. Flertallet av dem som oppsøker ham er ungdommer og unge voksne. Og det vanligste temaet er selvmordstanker.

I samtale med Liland forteller flere av dem om selvmordstanker, men at de har unngått å oppsøke hjelp fordi de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av psykisk syke.

Tankene kan komme brått

– Men du trenger ikke være psykisk syk for å ha selvmordstanker. Mange frykter at dersom de forteller om selvmordstankene, er det hvite frakker og blålys med en gang. Mange kan virke vellykket og velfungerende, men føler likevel ikke at de er det på grunn av ting som har skjedd dem. Selvmordstanker kan komme brått på, de bygger seg ikke nødvendigvis opp over tid, sier Liland.

Dette ble bekreftet av forskere i Folkehelseinstituttet i 2018.

«Funnene stemmer ikke overens med den etablerte oppfatningen at selvmord primært er et symptom på psykisk lidelse», skrev de i en artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening.

De slo også fast at avdødes fasade som en person som mestret alt, gjorde at pårørende overså tegn på selvmordsfare som søvnproblemer, aggresjonsutbrudd og ytringer om død og selvmord.

– Ansikt til ansikt

De som kontakter lavterskeltilbudet får komme inn i løpet av én til tre dager og de får tre samtaletimer hos Liland. Han mener mange trenger å snakke med et annet menneske ansikt til ansikt om de vonde tankene sine.

– Noen er dypt deprimerte og trenger psykolog. Andre trenger å få satt ord på de selvmordstankene de har der og da. Enkelte sier at «det var ikke slik dette hørtes ut i hodet mitt». Man låser seg fort i et spor når man ikke får snakket om det, sier han.

Lavterskeltilbudet har åpent i vanlig kontortid mandag til fredag. Henvisningene til lavterskeltilbudet går via Stavanger legevakt, som også tar imot timebestilling.

– Om situasjonen er så akutt at de ikke kan vente på å få time på lavterskeltilbudet, vil legevakten henvise til lege. Vedkommende vil da vurdere hvilke tiltak som skal settes i gang umiddelbart, men henviser gjerne til oss for oppfølging, sier Liland.

Fakta HJELPETELEFONER Ved akutt selvmordsfare ring: 113

Trenger du noen å snakke med, ring:

Mental Helse: 116 123 (Nett og telefon hele døgnet)

Røde Kors: 800 33 321 (Nett hele døgnet, telefon fra klokken 14.00 – 22.00)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (Nett og telefon hele døgnet)

Ungdomstelefonen: 400 00 777 (Klokken 18.00 til 22.00 søndag til fredag. Unge svarer unge)

Psykiatrisk sykepleier ved Stavanger legevakt: 116 117 (Klokken 08.00 -15.30 for avtale)

