Zero: Rogaland bør kjøre elbuss i Ryfast

– Som første prosjekt har Kolumbus fått innvilget rekordstor støtte på 12 millioner kroner fra Miljødirektoratets støtteprogram Klimasats. I tillegg har Kolumbus skaffet støtte fra Enova på 9,75 millioner til investeringskostnadene. Slike støttemidlene vil være tilgjengelig nå for den første fasen med utrulling av utslippsfri busser, argumenterer Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero.

Når Ryfast åpnes i desember, slutter ferjer og hurtigbåter å gå, og Boreal skal kjøre buss i stedet. Det skal gå busser gjennom Ryfast hvert kvarter i rushtiden, og hver time ellers.

Grunnproduksjonen i anbudet (med dieseldrift) innebærer årlige merkostnader for fylkeskommunen på 25,4 millilioner kroner. I anbudet var det også lagt inn sju opsjoner på kjøring av ruter. Opsjon betyr at busselskapene var nødt til å gi tilbud, men det er opp til fylkeskommunen om tilbudet skal benyttes.

Kolumbus-styret har gått inn for å benytte opsjoner til en verdi av 14,6 millioner kroner, blant annet batterielektriske busser. Samferdselsutvalget (SU) kuttet potten ned til 6 millioner kroner. Innstillingen fra SU er å droppe elbusser. Bare Venstre stemte for.

Flertallet prioriterte heller bedre bussforbindelse mellom Hjelmeland og Solbakk, og flere bussavganger gjennom Ryfast. Et notat fra fylkesrådmannen viser at det kan bli halvtimes frekvens fram til 20-tiden.

Kan unngå 10 år med utslipp

Det viktigste spørsmålet for Zero er om det skal bli utslippsfrie elektriske busser eller fossil diesel for bussdriften de neste 10 årene for anbudet på Ryfylke Sør.

Ifølge miljøstiftelsen gir en løsning med fossil diesel med Euro 6 mindre lokal luftforurensing, men ingen reduksjon av klimagassutslippene. 33 elektriske busser på disse bussrutene vil gi utslippsreduksjon på 1560 tonn per år, sammenliknet med fossil diesel. Over 10 år sparer bussene cirka 5 millioner liter fossil diesel og 15.600 tonn CO2.

– Zero ber politikerne i Rogaland om å bidra til det store skiftet til utslippsfrie busser som nå er i gang, uttaler Magnus Gjerset.

Skiftet til utslippsfrie busser er i full gang. Kina leder an i utviklingen med over 300.000 elektriske busser i drift. I Norge skyter utviklingen fart med til sammen over 180 utslippsfrie busser i drift i løpet av året.

Kan lede an i det grønne skiftet

– Nå skjer det neste viktige steget fra pilot til full utrulling i anbud. Ved å velge elbuss-opsjonen i anbudet, vil Rogaland bli først i Norge som får utslippsfrie busser på et helt anbud. Og det vil bli det første i Europa med elektriske regionbusser. Dette er en svært viktig milepæl for utslippsfrie busser, og Rogalands politikere få mye positiv oppmerksomhet og vil bli stolte av å lede an i det grønne skiftet, mener Gjerset.

I et notat til Fylkesutvalget framholder Zero at dieselbusser vil bryte Stortingsvedtak om at kollektivtrafikken i 2025, som hovedregel, skal benytte null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff, og Rogaland bryter sine egne planer om å redusere klimagassutslipp.

– Rogaland har langt igjen for å nå målene om utslippsreduksjoner og må nå bruke alle anledninger de kan for å gjennomføre flere klimaløsninger. Vi anmoder nå sterkt at Rogaland gjør et framtidsrettet valg på utslippsfri elbussløsning i dette anbudet, heter det i notatet.

Per Thjømøe fra Stavanger har engasjert seg i spørsmål om kollektivtrafikk i en årrekke.

– Det er ingen skam å snu. Bussene gjennom Ryfast bør være elektrisk drevne, for å slippe eksos. Vedtaket i Samferdselsutvalget må bygge på sviktende kunnskap om hvor raskt el-bussteknologien utvikler seg. I Sveits har de hurtigladning av bussene på stoppestedene. 15 sekunder lading gir flere mils rekkevidde, sier han.