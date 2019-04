Ap-ledelsen om fiktive reiseregninger fra stortingspolitiker: - Dette er alvorlig

Tirsdag avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) fra Haugesund har levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

I en uttalelse tirsdag kveld sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet at saken fremstår alvorlig.

– Dette er nytt for partiledelsen i kveld. Det er bra at Liadal beklager og sier at hun vil at dette skal bli rettet opp. Vi forutsetter at Stortingets regelverk følges. Brudd på dette er alvorlig, og derfor er det viktig at Stortinget ser på dette slik at alle fakta kommer på bordet, sier Tajik.

– Vi vil også følge opp med Liadal og få en forståelse av det som har skjedd, sier nestlederen også.

– Om det er bevisst, er det mer alvorlig

Liadal sitter i landstyret til Ap, som er partiets øverste ledelse.

Aftenposten har spurt Ap om de fiktive reiseregningene vil få konsekvenser for Liadals nasjonale verv. Partiet opplyser at de tirsdag kveld ikke har flere kommentarer om saken.

Liadal er også nestleder i Rogaland Ap. Foreløpig får ikke avsløringen konsekvenser for vervet hennes der, men fylkesleder Stanley Wirak avventer stortingspolitikerens fulle forklaring.

– Sånn som hun har forklart, så har hun rotet med sine kalendere og regninger, men jeg vet ikke noe annet enn det hun har sagt til meg. Nå får vi la Liadal komme opp med en god forklaring om hva dette er. Det er klart det er alvorlig om det er rot, men om det er bevisst, er det mer alvorlig, sier Wirak til NRK.

Dro på Beyoncé-konsert i København

Et av eksemplene Aftenposten har funnet på feilaktige reiseregninger, er at hun oppga til Stortinget at hun hadde «medievakt» for partiet i Oslo og krevde refusjon for reisen dit fra Haugesund, mens hun egentlig var på konsert med superstjernen Beyoncé i København.

I en kort Facebook-post tirsdag kveld skriver Liadal at hun er lei seg for feilene, at hun vil betale tilbake og at feil som er begått, er hennes egne.

«Etter at Aftenposten ba om innsyn i mine reiseregninger er det blitt funnet feil. Jeg går nå gjennom reiseregningen sammen med regnskapskontoret. Det er ene og alene mitt ansvar at de skal være riktig og ved feil må en rette opp», skriver politikeren.

Hun avslutter innlegget slik: «Jeg legger meg helt flat og skal være nøye fremover. Det er viktig for meg å si at jeg beklager dette».