Orre: Brannårsaken ikke klarlagt

– Mandag har vi gjort vitneavhør av de som oppdaget brannen og de som var med på slokkingen. Både vi, forsikringsselskapet og huseieren har teorier, men foreløpig kan vi ikke si noe om brannårsaken, sier Hans Kyllingstad til Aftenbladet. Han er seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Jæren lensmannskontor.

Kristian Jacobsen

Starta i andre etasje

– Vi vet at brannen starta i andre etasje, trolig i den vestre enden, der stua ligger. Men huset er så utbrent at det kan være vanskelig å fastslå noe med sikkerhet, sier Kyllingstad.

Det var lørdag kveld at vitner først oppdaget røyk, deretter at flammene slo ut av et bolighus på Erga ved Orre. De som bodde i huset var bortreist, da brannen oppsto.

Tre personer som ble utsatt for brannrøyk ble sendt til sykehus, men ifølge Kyllingstad skal det ha gått bra med dem.

Branntomta frigitt

Lørdag kveld ble det rapportert om at det fantes flere flasker med sveisegass i et verksted i tilknytning til boligen. Naboer i en sikkerhetssone på 300 meter ble derfor evakuert.

Men ifølge Hans Kyllingstad skal ingen gassflasker ha eksplodert.

Det ble holdt vakt på branntomta fram til midt på dagen mandag. Så ble tomta frigitt, slik at både forsikringsselskap og huseier selv kan gjøre sine undersøkelser.