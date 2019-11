Fire personer pågrepet for vold mot kvinne i Sandnes

SANDNES: 12.50 torsdag formiddag fikk politiet melding om at en kvinne var blitt utsatt for vold på Ruten i Sandnes. Det opplyser operasjonsleder i politiet.

Det var kvinnen selv som kontaktet en utenforstående, som videre meldte fra til politiet.

Kvinnen ble ivaretatt av helsepersonell og fraktet til Stavanger universitetssykehus i ambulanse. Hvilken vold kvinnen ble utsatt for eller skadeomfanget er ukjent.

Fire pågrepne

– Etter flere avhør av vitner på stedet fikk politiet pågrepet fire personer i tilknytning til hendelsen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austrheim.

Den fornærmede kvinnen skal være midt i førtiårene, mens de fire pågrepne skal være menn i alderen 24, 30, 36 og 41 år.

Vitner forteller til Aftenbladet at det var væpnet aksjon på Bedriftshotellet etter voldshendelsen, som skjedde på Ruten.

Kjenninger av politiet

– Politiet fikk ikke inntrykk av at den fornærmede kvinnen var helt ukjent for de fire pågrepne, sier Austrheim, som bekrefter at to av mennene ble pågrepet på Bedriftshotellet.

– Tilhører den fornærmede og de pågrepne samme miljø?

– Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt, men alle fire er kjenninger av politiet.

Austrheim forteller at mennene nå i sitter i varetekt. Rundt klokken 16 er ingen av de pågrepne avhørt.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.