– Da vi startet Norwegian Outlet i 2010, i Vestby, jobbet vi med en amerikansk konsulent. Hun hadde jobbet med outlet-senter i mange år. Hun sa til oss: Dere må starte med Black Friday. Så planla vi lenge Black Monday, for vi husket ikke hvilken dag det var! Men så leste vi oss litt opp på dette, hva det gikk i. Da skjønte vi at vi måtte være tro mot den amerikanske tradisjonen. Og siden har det egentlig bare ballet på seg!

Det er daglig leder i Norwegian Outlet, Einar Sørland, som forteller.

Han er for anledningen til stede på Ålgård. Vi treffer han sammen med Anker Wiinberg fra Sandnes som er ansatt som destinasjonssjef ved Norwegian Outlet på Ålgård.

Åpner 06.00 fredag morgen

De to kan nesten ikke vente til klokken 06.00 i morgen når dørene åpner.

– Basert på besøket vi hadde i fjor har vi linet opp til at det kommer til å stå 2500 personer i kø her i morgen. Det blir et kjempeinnrykk, sier Wiinberg entusiastisk.

Omsetning for denne spesielle dagen kan de ikke røpe noe om.

– Men det er ingen hemmelighet at dette tar helt av, sier Anker Wiinberg.

Sørland følger opp:

– For butikkene markerer denne dagen at de går fra røde tall til sorte tall i løpet av et år. Da feiers det spesielt på outlet-senter med helt gode tilbud. I tillegg er det en kick-start på julehandelen.

Pål Christensen

VIP-er handlet en dag før

VIP-kunder tilknyttet senteret fikk tjuvstarte handelen en dag før.

– Det har gått veldig bra, spesielt formiddagen i dag torsdag var veldig bra. Vi prøver ut konseptet med å la VIP medlemmene vår får handle en dag før, så er det fredagen som er den store dagen og lørdag kjører vi det litt ned og tilpasser det til familier, sier Wiinberg.

Dette bør du kjøpe på Black Friday

Stor oversikt: 16 prosent av varene gikk opp i pris på Black Friday i fjor

Norwegian Outlet Stavanger åpnet i 2016.

– Det har vært mer eller mindre et eventyr fra starten av. Folk vil ha merkevarer, og vi hadde en flying start. Vi har utvidet senteret en gang allerede.åpnet i juni år. Men vi ser hele tiden på ekspansjonsmuligheter. Akkurat i dag er det ikke en kvadratmeter ledig, vi har til og med tatt lekerommet i bruk, sier Anker Wiinberg.

Pål Christensen

DEBATT: – Vær så snill, ikke kjøp på Black Friday!