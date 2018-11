Kolumbus frister Japan og Jæren med drosje til bussbillett

Ja, tilbudet vårt vekker både oppsikt og interesse, lyder det stolt fra Elisabeth Torstensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus.

I Sauda ser det lovende ut. I starten sørget tilbudet for at utgiftene til Kolumbus ble redusert med 40 prosent, mens passasjertallet gikk opp 20 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

«HentMeg» er da også en helt ny måte å tenke kollektivtrafikk på, ifølge Kolumbus.

Fakta: Kolumbus tall Disponerer 433 busser, 11 hurtigbåter, 2 ferjer og en kombibåt. 87. 500 daglige reiser 4.429 daglige avganger 129 bussruter 164 skoleruter 22 båtruter 65 ansatte

Slik virker det

Du bestiller transport på nett eller på smarttelefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en bil eller minibuss. Der sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bilen kom til deg.

Du betaler vanlig busstakst, og fraktes der du ba om i bestillingen. På veien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer.

Du får beskjed per sms kort tid før henting med mer eksakt tidspunkt. Du kan også følge bussen din på nett.

Og - som ved en drosje - er du avhengig av kapasiteten. Jo tidligere du bestiller, desto større sjanse er det for at du blir hentet akkurat når du ønsker, siden tilbudet opereres etter prinsippet «første person til mølla», forklarer Kolumbus.

La ned tomme bussruter

1. juli startet pionerprosjektet i Sauda. Der erstattet en bil tre bussruter, der det i snitt var 1,5 passasjerer. Dermed ble utgifter kuttet. Og det ble umiddelbart flere passasjerer fordi det ble så lett å ta buss innenfor sonen i Sauda.

Under smartbykonferansen og messa Nordic Edge Expo nå i september testet Kolombus opplegget i Stavanger som første store by, da fra vanlige busstopp, og fikk på 40 minutter like mange passasjerer som på en dag i Sauda.

Her er det passasjerane som styrer bussruta

Folk kan med andre ord kjøre buss som en taxi og bussene kan nå plasser som aldri har hatt offentlig kommunikasjon. De kan til og med komme hjem til din dør. Ikke uventet da at opplegget frister mange.

Alle vil med

- Vi ser nå om Lyefjell, tettstedet opp fra Bryne, kan være aktuell for en slik satsing, opplyste mobiltetsutvikler i Kolumbus, Espen Strand Henriksen på Bykonferansen på Bryne.

Etter at han på storskjerm viste bilde av gjengen fra Japan som var i Sauda for å studere det nye busstilbudet. Det er algoritmetjenesten fra Spare Labs som er av særlig interesse for japanerne. Den regner alltid ut den raskeste ruten for sjåførene.

For kommuner og tettsteder er det viktigste at ordningen kan gi flere bussavganger. På siste møte i Strand, ba et enstemmig kommunestyre Kolumbus om å ta kommunen med i «Hentmeg».

Hvem blir neste?

Kolumbus sentralt holder kortene tett til brystet om hvem som blir neste sted ut for tilbudet.

– Vi har fått flere henvendelser. Nå må vi først hente flere erfaringer fra Sauda. Det prosjektet skulle bare vare ut året, men er nå gjort permanent, forklarer kommuniksjonsrådgiver Elisabeth Torstensen.

«Hentmeg» inngår i det store arbeidet som skal gjøre det fylkeskommunale kollektivselskapet om til en mobiltetsleverandør, etter vedtak i fylkeskommunen 13. juni 2017.

Kolumbus skal fortsatt ha ansvar for buss- og hurtigbåt i Rogaland. Men skal jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil.

Bare i høst har nyhetene kommet som perler på en snor, i tillegg til passasjerveksten:

12. juni 2018 var selskapet ute med den første selvkjørende bussen på en norsk, trafikkert vei. Fram til desember kjører bussen en bestemt rute mellom Tvedtsenteret og bussveien og flere tusen arbeidsplasser langs Kanalsletta på Forus.

14. november ble alle Kolumbus sine bussbilletter gyldige på toget, og alle NSB-billetter ble gyldige på bussen. Skal du fra en bydel i Sandnes til Stavanger uten bil, kan du nå ta buss til Ruten og tog til Stavanger for halv pris, 35 kroner, mot 86 kroner tidligere. Togturen fra Ganddal til Stavanger gikk fra å koste 61 kroner i dag til 35 kroner.

Kajakk og sparkesykkel

Kolumbus tilbyr mye i den nye kollektivpakken. Også el-sykler . Men ser stadig etter nye kollektivtilbud. På Bryne viste selskapet både kajakker og sparkesykler som noe som kan komme på en plass nær deg.

– Vi har ikke kjøpt inn kajakker, men vi har kunder som kombinerer kajakk og buss til jobb, forklarer Torstensen.

Og ja, Kolmubus har kjøpt sju elektriske sparkesykler.

– De testes nå bare internt, påpeker den offensive transportøren.

