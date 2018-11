Fekk du med deg nordlyset i natt?

– Veka startar med milde dagar. Mange stader, spreidd over heile Rogaland, vil temperaturen ligg på mellom 8–9 grader. Det skuldast eit høgtrykk i området aust for oss som kjem over Russland, sier Mette Skjerdal, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Normaltemperaturen i Stavanger for november er 4,8 grader. Onsdag, som blir vekas mildaste dag, ligg vi an til å få ein temperatur på oppimot 12 grader både i Stavanger, Sauda og Egersund - altså spreidd utover store delar av fylket.

– Mandag til og med onsdag vil det kome litt sol innimellom, men det vil nok vere meir skya enn sol, seier Skjerdal.

Sjølv om det for det meste er opplett, vil det lengst sør og langs grensa mot Agder kunne kome noko nedbør. Samtidig vil det blåse ein del, spesielt på kysten sør for Obrestad. Der kan vindstyrken kome oppimot stiv kuling.

Adam Pyrdek

Nordlys

Det klare vêret vi har hatt i helga, gjorde det mogleg å observere noko som ikkje er spesielt vanleg så langt sør i Norge. Lesarbilete tatt på Hanasand i Rennesøy søndag mellom klokka 22.30 og 23.30, viser at nordlyset har kome til Rogaland.

Fenomenet oppstår ved at ei enorm mengde energirike partiklar blir slynga frå Sola mot Jorda.

– Det er ikkje vanleg å sjå det så langt sør. Men det handlar om kor mykje solaktivitet det er, og sterkare solvind kan kome også i sørlege område, seier Eirik Samuelsen, meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

– Kvifor kunne vi sjå det akkurat no?

– Nordlys oppstår i den øvre atmosfæren, altså så langt frå Jorda at det i seg sjølv ikkje har samanheng med vêret. Men kor klart vêret er, avgjer om vi kan sjå det. Og på grunn av mørkret ser vi det betre om vinteren, sjølv om det like gjerne kan oppstå nordlys om sommaren.

Så kjem regnet

Mot slutten av veka ser det ut til at det fine vêret tar ein slutt. Torsdag blir det heilt overskya. Då kjem også regnet.

– Det er ikkje snakk om store mengder nedbør, men det ser ut til å treffe heile fylket. Det startar i sør torsdag morgon og brer seg nordover i fylket. Det er for tidleg å seie om det vil gjelde gjennom heile dagen, seier Mette Skjerdal, meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Også fredag må ein rekne med litt nedbør. Laurdag ser det ut til å kome ein ny front som truleg sørger for at regnet blir med oss inn i helga.