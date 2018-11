Ingen vilje til å redde rehabiliteringsavdeling 2 Øst i Eigersund

Helsekomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling om forslaget fra Senterpartiet om å stoppe nedleggelse av det viktige tilbudet. SV var det eneste partiet som støtte forslaget.

– Det er svært skuffende at stortingsflertallet ikke ønsker å bruke denne muligheten til å redde 2 Øst. Denne sentraliseringen vil ramme både pasienter og arbeidsplasser i Egersund, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Høyre, Frp og Venstre støtter ingen forslag om 2 Øst. Ap og KrF er med på et forslag som sier at kommunene i regionen må få mulighet til å overta ansvaret for pasientgruppen.

15. november siste frist

– Det er ikke uventet at regjeringspartiene støtter nedleggelsen, men jeg er overrasket over at Ap og KrF, som har profilert seg på saken, velger å akseptere nedleggelsen, sier Pollestad.

Helsekomiteen avga sin innstilling tirsdag, og saken vil bli debattert og stemt over i Stortinget 15. november. Senterpartiet vil sannsynligvis stemme subsidiært for forslaget fra Ap og KrF dersom deres eget forslag ikke får flertall. Om SV gjør det samme, vil forslaget fra Ap og KrF få flertall.

- Nå må partiene lokalt legge press på sine partier på Stortinget. Stortingsbehandlingen 15. november er siste sjanse til å redde 2 øst, sier Pollestad.

Ap: – Har jobbet mot nedlegging

Aps Torstein Tvedt Solberg er ikke helt enig i Pollestads framstilling:

– Det blir feil å si at vi støtter nedleggelsen kun fordi vi har et annet forslag enn Sp. Dette handler om hva Stortinget har mandat til å bestemme, forklarer han.

- Arbeiderpartiet har helt fra starten av jobbet mot nedleggingen av kompetansemiljøet på 2 Øst. Da Helse Stavanger gjorde vedtaket om nedleggelse, har vår prioritering vært å samle et flertall i Stortinget som sikrer pasientene og deres helsetilbud.

Vi håper vårt forslag får flertall, det vil kunne redde tilbudet, for kommunene har uttrykte i prosessen at de var villige til å overta dersom de fikk kapasitet, kompetanse og finansiering, sier Solberg.

Her er forslagene i innstillingen:

Forslag fra Sp og SV:

«Stortinget ber regjeringen sikre at de 16 sengeplassene på rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Eigersund blir opprettholdt.»

Forslag fra Ap og KrF:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene i regionen får mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta over ansvaret for den aktuelle pasientgruppen, dersom beslutningen om å legge ned rehabiliteringsavdeling 2 Øst i Eigersund opprettholdes.»

