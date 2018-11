Far og sønn satser 250 millioner kroner på Jæren, gir nytt bilhus

Kverneland-familien, mest kjent som forhandler av Ford, Mazda og Volvo, vil nå realisere dette prosjektet med blant annet 63 leiligheter og et nytt bilhus for konkurrenten, Toyota Sørvest As, ved innkjørselen til Bryne.