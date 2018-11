At et lite parti som KrF preger nyhetsbildet slik det gjør i disse dager, er sjelden kost. Men så er det heller ikke hver dag at en av partiets beslutninger på landsmøtet får direkte innvirkning på hvilken regjering vi skal ha.

Det er et svært splittet parti som møtes på Gardermoen fredag. Skal KrF gå til dagens regjering og statsminister Erna Solberg? Eller følge partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Jonas Gahr Støre? Eller er det mulig å fortsette i dagens situasjon, i opposisjon?

Hør podkasten her:

I denne podkasten av «Ting du burde visst, men ikke tør spørre om» har vi fått med oss vår egen sjefredaktør, Lars Helle.

Han forklarer hvorfor det ikke er et demokratisk problem at et parti med 4,2 prosent av stemmene ved forrige stortingsvalg kan bestemme hvem som skal styre landet.

