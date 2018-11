Åpnet for hardt, fikk det på slutten

Tone Hansen kom seg i mål på tiden 1.51,30, en tid hun var fornøyd med slik løpet ble for henne. - Jeg åpnet rett og slett for hardt, og det straffet seg skikkelig i den harde vinden vi hadde mot oss i store deler av løpet, sier hun.

Dette var hennes fjerde start i 3-sjøersløpet, og selv om hun fikk det tungt på slutten, så ble sluttiden hennes den beste hun har prestert på disse gangene hun har deltatt.

- Jeg er veldig innstilt på å løpe her igjen neste høst. Det er jo en opplevelse å løpe i de naturskjønne områdene som dette løpet går i, understreker hun.

Svein Hagen

Fullførte for 11. gang

Siv Tove Aunan hadde løpt 3-sjøersløpet 10 ganger tidligere, bare to ganger har hun ikke vært på startstreken. Også denne gangen fullførte hun i fin stil, og var selv veldig spent på tiden sin etter løpet. - Jeg syntes det var tungt å løpe denne gangen, og det var ikke så veldig gunstig at vinden bare ble sterkere og sterkere utover dagen, sier hun.

Det skulle vise seg at hun fikk sluttiden 1.50,41, en tid hun var greit fornøyd med under de rådende forholdene. - Målet var å løpe under 1.50, men all den tid jeg var tung og det blåste så veldig mye, så er dette absolutt godkjent, mener hun.