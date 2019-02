Tanangerlista inviterer til folkemøte: - Vi er skuffet over politikerne

– De som skal beskytte tredjeperson går foran og legger til rette for næringslivet. Det er uetisk, og det må påtales, sier Ole Jørgen Østensen i Tanangerlista.

Sammen med flere medlemmer av Tanangerlista og engasjerte beboere i Risavika, vil de inviterer til folkemøte tirsdag 5. februar.

Kun to stemte mot

Det er selskapet St1 som ønsker å bygge nytt tankanlegg i Risavika. Bakgrunnen er at dagens anlegg er utdatert.

Onsdag 30. januar var saken oppe til behandling for andre gang i kommunestyrets utvalg for plan og miljø i Sola kommune. Kun Arbeiderpartiets to representanter stemte mot forslaget, og det ble dermed vedtatt at St1 kan bygge tankpark i Risavika.

– Vi ønsket å sende saken tilbake for en ny og mer nøyaktig utredning, forteller Helge Pedersen (Ap), og legger til:

– Det er tydelig at naboene er svært frustrerte i denne saken, og vi mener at det er viktig at de føler på en trygghet.

– Mangler informasjon

Nå håper Østensen at et folkemøte vil styrke innbyggernes sak.

– Vi etterlyser et svar på de feilene som er i rapportene, og som ligger til grunn i de politiske vedtakene. Det mangler mye informasjon her, som gjør at vi blir veldig skeptiske, sier han.

30. januar skrev Aftenbladet om Risavika-innbygger Hans Hansen, som i likhet med Østensen ikke føler at politikerne prioriterer innbyggernes sikkerhet.

– Nå må Sola kommune prioritere sikkerheten til innbyggerne i Tananger, og ikke næringslivets interesser, sa Hansen.

Ønsket svar

Mandag 28. januar hadde flere politikere i Sola kommune et uformelt møte med beboerne i området. På møtet stilte beboerne åtte spørsmål som de ønsket at plan og miljø skulle besvare før saken ble behandlet i utvalget. Her ble risiko, sikkerhet og evakuering blant annet trukket frem som viktige punkter.

Sigve Martin Mæland var en av de som sto bak spørsmålene. Han er ikke imponert over svarene fra kommunen.

– Det er tydelig at svarene ikke gjorde stort inntrykk på politikerne, og det er heller ikke så rart når svarene er som de er.

Han etterspør en ny risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS-analyse).

– Vi ønsker en ny analyse som skal vurderes av en nøytral part. Det føles ikke veldig troverdig når St1 selv betaler et selskap for å utføre en ROS-analyse.

Folkemøte

På folkemøtet ønsker Tanangerlista å invitere beboerne i Risavika, autoriteter fra nødetatene og andre som engasjerer seg i saken.

– Vi jobber intenst med å snekre sammen et godt opplegg til tirsdagens møte. Vi vil ikke gi oss i denne saken, og det er viktig for oss å få frem hvor galt dette er. Det er rett og slett moralsk og etisk feil , sier Østensen.

Møtet vil finne sted på Tananger ungdomsskole, tirsdag 5. februar klokken 19.00.