Bekrefter at glipp gir bompengefri tilgang

Verken fylkespolitikere eller Statens vegvesen kjente til smutthullet i bomringen. Først like før jul ble veietaten klar over at det ville være mulig å kjøre bomfritt til Stavanger sentrum gjenneom den nye Eiganestunnelen. Der er usikkert om det kan tettes før tunnelen åpner.