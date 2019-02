Strand: Tommel opp for Preikestol-salget

For å sikra ei fremtidsretta forvalting av området er det viktig å leggja til rette for ei berekraftig næringsutvikling. Dagens eigarar har ikkje ressursar, intensjonar eller som føremål å realisera dette. Ved å tillate deling som omsøkt vil eit begrensa område kunne utviklast kommersielt, område for tilkomst vil sikre tilgang for allmenheten gjennom ei offentleg styrt stifting. Resterande område vil forbli hos dagens eigar og sikre allmenheten tilgang.

A: Strand kommune gjev dispensasjon etter plan og bygningslova § 19-2 og § 20 – 1 bokstav m som omsøkt på gnr. 56 bnr.1. Dette gjeld dei fire parsellane som er markert i vedlegg 1 frå søkjar datert 20. desember 2018.

B: Strand kommune ønskjer å gi dispensasjon på bakgrunn av at fordelane med dispensasjon er klart større enn ulempene. Ein dispensasjon vil gi ein balansert eigarstruktur med ein privat og ein halv-offentleg eigar av den sentrale infrastrukturen i området. Med eigarar på plass vil Strand kommune dessutan få betre og meir forankra planar for utvikling av reiselivet i det aktuelle området og i kommunen generelt, i tillegg til at samspelet med grunneigarane blir opnare og ryddigare. Ein dispensasjon vil også hindra ei privatisering av Preikestolen.