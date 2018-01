Lastebilsjåfør ble 26.600 kroner fattigere

– Det var nok en dårlig dag på jobben for denne sjåføren, men det er viktig å ha orden i sysakene, enten man kjører i Stavanger eller på Jørpeland, sier Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen.

Vegvesenet utført en såkalt mobilkontroll på strandalandet onsdag. Åtte kjøretøy ble stanset for vektkontroll, hvorav den ene sjåføren kjørte med 4 tonn for mye last. Overlastgebyret kom på 17.100 kroner.

– 26 tonn er lovlig. Dette kjøretøyet hadde altså 4 tonn grus mer enn lovlig. I tillegg manglet bilen kjettinger, noe som er særlig nødvendig på en dag som i dag, sier Vestby.

For manglende kjetting er gebyret 1000 kroner. Men det stopper ikke der;

– Sjåføren manglet også autopassavtale, altså hadde han ikke bombrikke i bilen. Tynge kjøretøy i næring skal ha autopassavtale. Gebyret er på 8000 kroner, sier Vestby.

Sjåføren hadde heller ikke vognkort i bilen. Det uløste ytterligere gebyr på 500 kroner.

Totalt måtte altså sjåføren ut med 26.600 kroner. Lastebilen var norskregistrert.

Kontrollen onsdag totalt: