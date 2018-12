Kripos deltar ikke aktivt i etterforskningen av dobbeltdrapet

– Vi har vært i kontakt med marokkansk politi via Interpol-samarbeidet vi har, og er beredt til å bistå dersom de ber oss om bistand, enten her i Norge eller i Marokko, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til Aftenbladet. Han sier at det ikke er aktuelt å bidra med ressurser uten at det kommer en forespørsel om bistand siden det er marokkansk politi som har ansvaret for etterforskingen.

Funnet drept

Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Danmark ble funnet drept mandag 17. desember.

Fjellandsbyen Imlil igger nær stedet der de to ble drept.

Det er også marokkansk politi som avgjør hvor obduksjonen skal foretas. Dersom obduksjonen blir foretatt i Marokko, vil Kripos ta stilling til om de ønsker å være til stede, men også her må de få spørsmål om det er aktuelt at de er med, opplyser kommunikasjonsrådgiveren til NTB.

Bindeledd

– Den norske politimannen som arbeider for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, er på plass i Marrakech. Han vil ha en «liaison»-rolle, det vil si at skal være et bindeledd mellom norske og marokkanske myndigheter og ivareta norske interesser, sier Jonas Fabritius Christoffersen til Aftenbladet.

Fra den marokkanske hovedstanden er det rundt fem timer å kjøre til åstedet, som ligger ved foten av Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

Imlil ligger rundt 70 kilometer sør for Marrakech og er et naturlig utgangspunkt for turer opp til fjellet.