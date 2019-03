– Her har de nok tatt en råsjanse. Ingen kjører med 11.6 tonn fisk for mye uten å være klar over det, sier seniorinspektør Kenneth Holm Vestby ved Krossmoen kontrollstasjon til Aftenbladet.

Kontrollørene har sett mye, men måtte sperre opp øynene da de oppdaget overlasten fredag. I tillegg til den grove overlasten, manglet kjøretøyet kjettinger, autopassavtale og eierskapsbevis. I tillegg fikk sjåføren en advarsel for brudd på kjøre- og hviletid.

Kenneth Holm Vestby

Regning: 75.800 kroner

Regningen ble dermed på 75.800 kroner. 67.800 kroner for overlasten, 8000 kroer for manglende autopass og 1000 kroner for manglende kjettinger. I tille måtte en budbil komme med kjettinger, og 14,5 tonn fisk måtte lastes over på et nytt kjøretøy. Dermed måtte fisken bli stående på Krossmoen et ekstra døgn før den kunne fortsette turen til Danmark.

Vogntoget med fisken ble stanset i en kontroll av kjøre- og hviletid for busser og lastebiler, som ble gjennomført av Krossmoen kontrollstasjon i samarbeid med politiet torsdag ettermiddag. 450 kontrollerte sjåførdøgn fordelt på 15 sjåfører ble sjekket.

Dette er resultatene: