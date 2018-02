Kvinner skal raskere hjem etter fødsel i Stavanger, snart slutt på barselhotell

For Audhild Steinnes Heum, mor til Selma (11 mnd), kjentes det trygt å være noen dager på barselhotellet etter fødsel.

– Jeg mener det er en trygghet også for samfunnet at mor, far og barn blir observert i tiden rett etter fødsel, sier Steinnes Heum.

Men det går mot slutten for barselhotellet. Mødre skal raskere hjem etter fødsel.

– Med tanke på det antallet kvinner som i dag går gjennom barselhotellet, er det klart at tilbudet blir redusert når nytt sykehus står klart, sier Solfrid Hasle, jordmor og praksiskonsulent for kvinne/barn i Sandnes kommune.

Dagsavsien skrev mandag at gjennomsnittlig liggetid etter fødsel på sykehus har sunket fra 3,2 døgn til 2,7 på ti år. Flere steder planlegges det nå å redusere liggetida ytterligere - og Stavanger er intet unntak.

Hjem etter 6 timer?

I Bergen skal friske kvinner og barn sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel når den nye Kvinneklinikken står klar.

Det er foreløpig ikke uttalt hvor lenge fødende kvinner får oppholde seg på det nye sykehuset i Stavanger, men Turid Rivrud, leder for jordmortjenesten i Stavanger kommune, er sikker på at det går mot så kort liggetid også her - og det allerede før det nye sykehuset står klart.

– Vi er blitt forespeilet snarlige endringer. Jeg er veldig bekymret, sier Rivrud.

Per i dag er liggetiden til fødende i Stavanger på tre døgn.

– Helse Stavanger er derfor under press for å få ned liggetiden. Jeg antar at liggetiden blir redusert allerede inneværende år, mener Hasle i Sandnes.

Kommunen er ikke klar

I hovedfunksjonsprogrammet for det nye sykehuset heter det:

«Etter intensjoner i samhandlingsreformen skal kommunene overta barselomsorgen tidligere for frisk mor/barn der man forventer et normalt barselforløp. Flere friske mødre vil kunne dra hjem fra sykehuset samme dag som barnet blir født. Det er ikke planlagt med hotell på Ullandhaug, men en «lettere» sengeavdeling for å ivareta behovet til barselpasienter.»

Ifølge Halse er kommunene langt fra klar for å gi den barselomsorg som behøves når kvinner og barn sendes hjem samme dag som fødsel. Ifølge forskriften skal jordmor komme på hjemmebesøk innen 48 timer.

– Vi er ikke bemannet for å klare dette, og har heller ikke jordmødre på jobb i helgene per i dag, sier Hasle, som sitter i ei prosjektgruppe nedsatt av Helse Stavanger, som blant annet ser på liggetid.

I tråd med samhandlingsreformen skal kommunene skal overta en større del av oppfølgingen av kvinner og barn.

Dårligere bemannet enn Grorud

I Stavanger følger jordmortjenesten opp 1500 gravide per år.

– Vi har tre ganger så mange gravide per jordmor som de har i bydelen Grorud i Oslo. Vi sliter allerede med å gi et tilstrekkelig tilbud i dag, sier Rivrud, og legger til at markedet for jordmødre er støvsugd.

Anslag fra Jordmorforeningen viser at det på landsbasis mangler mellom 600 og 700 jordmorårsverk for at kommunene skal kunne gi en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg.

– Jeg er særlig bekymret for for babyene med gulsott, babyer som blir slappe og sover for mye, og dermed ikke får i seg nok næring, sier Rivrud.

Sengene ikke fordelt

I dag har sykehuset i Stavanger 14 fødestuer og 50 barselsenger, derav 30 på pasienthotellet. Det nye sykehuset skal ikke ha barselhotell, men prosjektdirektør Kari Gro Johansen sier de 30 sengene er tatt med i totaltallet.

– Det nye sykehuset skal ha 650 sengerom, mot 570 senger i dag. Sengene er ikke fordelt foreløpig, sier Johansen.

Avdelingssjef ved Kvinneklinikken Erik Andreas Torkildsen, leder prosjektet som blant annet ser på liggetid til fødende kvinner. Han har ikke hatt tid til å stille til intervju, men i en epost skriver han:

– Helse Stavanger og kommunene i Sør-Rogaland har nylig startet opp et prosjekt der man ønsker å se på barselomsorgen for å lage en helhetlig barseltjeneste. I det arbeidet vil også liggetid være et område man ser på. Endelig konklusjoner av dette arbeidet er ventet høsten 2018.