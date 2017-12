Får 10 millioner til grønnere bygg

– Dette er en fjær i hatten for omstillingsarbeidet i hele regionen, og jeg synes det er ekstra kjekt at to prosjekter fra Rogaland har fått støtte. Dette utløser også penger fra Rogaland fylkeskommune og fra næringslivet, sier prosjektleder Siri M. Kalvig.

Energi og teknologi

Den kjente meteorologen er førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger og er leder for prosjektet med navnet Smart Energy Hub.

– Det betyr at du bruker fornybar energi koblet med smartteknologi. Ideen er å velge ut pilotprosjekter og dra lærdom av disse. Målet er å hjelpe bedrifter til å være mer innovative og miljøvennlige. Det handler om hvordan vi bygger morgendagens hus og morgendagens næringsparker, slik at byggene blir grønnere og mer selvforsynte med energi. Jeg tror at det er et kjempestort potensial for å bli grønnere. Det skjer allerede mye spennende med energiøkonomisering, solenergi, vindkraft og deling av energi. Vi har en del pilotprosjekter på blokken, men vi er også interessert i tips om flere, sier Siri M. Kalvig.

Den nye støtteordningen kalles for Kapasitetsløftet og blir finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Totalt deler forskningsrådet ut 80 millioner kroner fordelt på sju prosjekter. Til sammen var det 31 søkere, og Rogaland er det eneste fylket som har fått finansiering til to prosjekter. I første omgang får prosjektene støtte i tre år med mulighet for utvidet finansiering i tre nye år.

Prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne til å omstille seg ved at forskningsmiljøer jobber mer aktivt med problemstillinger bedriftene i regionen er opptatt av. Pengene kan brukes på rekruttering av nye forskere, studietilbud, etter og videreutdanningstilbud, til at næringslivet kan få låne forskere, til studentoppgaver eller til lån av personer fra næringsliv til forskning.

Bedre tunnelsikkerhet

Det andre prosjektet fra Rogaland som får finansiering, handler om tunnelsikkerhet.

– Katastrofepotensialet i norske tunneler er rimelig stort med rundt 1150 ulike tunneler med forskjellig lengde, stigning, tversnitt og trafikkgrunnlag. Tilstanden til kjøretøyene som kjører gjennom disse tunnelen er også varierende, og det er særlig tunge kjøretøy som har et stort katastrofepotensial. Vi har heldigvis ikke hatt noen store tunnelulykker med mange døde, sier Ove Njå, som er professor i samfunnsikkerhet ved Universitet i Stavanger.

Ukjent

Derfor er han glad for at Forskningsrådet nå har bevilget penger til et prosjekt for å utvikle kompetanse på tunnelsikkerhet. Prosjektet har i utgangspunktet fått tildelt 6 millioner de neste tre årene, men har en mye større ramme over de seks årene det er søkt om. Rogaland fylkeskommune bidrar også med penger og har vært involvert i prosessen.

– Dette er en viktig anerkjennelse. Hensikten er å øke kompetansen på tunnelsikkerhet og skape en møteplass for å overføre kunnskap og kompetanse mellom forskere og aktørene i tunnelbransjen. Dette skal gå begge veier. Målet må være å gjøre denne regionen til et sentrum for tunnelsikkerhet i verden. Noen av verdens ledende forskere på tunnelsikkerhet vil være involvert, og vi vil samarbeide med fagmiljøer både i Norge, Norden, Europa, Australia og USA, sier Njå.

Han mener at trafikanter har liten kompetanse på hva de skal gjøre hvis katastrofen inntreffer. I 1999 tok en belgisk lastebil fyr i den 11,6 kilometer lange Mont Blanc-tunnelen i Frankrike. Det førte til at 39 mennesker døde, og tunnelen var stengt i tre år.

– To personer omkom mens de oppholdt seg i evakueringsrom i tunnelen, og det førte til at tunnsikkerhetsdirektivet til EU ikke godkjenner slike rom. Det gjør at mange, lange tunneler bare har rømningsvei ut åpningen. Prosjektet vil forske på flere løsninger for bedre tunnelsikkerhet, og evakueringssrom er et eksempel. Vi ser for oss at rømningsrom med et annet design kan sikre at vi oppnår bedre betingelser for selvredning, sier Njå.