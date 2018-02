Åpner trolig Hunnedalsveien i dag - kan bli stengt igjen i kveld

– Det er fare for at veien blir stengt igjen i kveld fordi vinden skal øke på i kveld og i morgen. Derfor må de som vil ut av Hunnedalen komme seg avgårde så fort veien åpner, sier Truls Kolnes, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen klokka 14.10.

Han kan imidlertid ikke si nøyaktig når veien åpner, men sier det trolig blir i løpet av ettermiddagen.

Kolnes sier at brøytemannskapene har brøytet fra Vest-Agder-siden og inn i Rogaland, og at de nå fortsetter videre sørover.

Geologer er tirsdag i Hunnedalen for å vurdere rasfaren.

– Geologene mener det fortsatt er snødskredfare, men den er gått ned til faregrad tre og er dermed mindre enn den har vært. Derfor går vi i gang med rydding av veien fra begge sider og vi håper å åpne veien i ettermiddag eller kveld. Det er avhengig av hvor mye snø som ligger i veien når vi får åpnet, sier Kolnes.

– Bommen er ikke åpen ennå, men brøytemannskaper har begynt å rydde veien ved Øvstebø. Vi håper å få rydde helt opp til hyttene, sånn at vi kan få ut folk, sier Kolnes tidligere tirsdag formiddag.

Også fra Vest-Agder-siden er brøytemannskaper i gang.

Statens vegvesen

– Vi er forsiktig i gang fra Gravasstoppen, og har jobbet oss opp til strekningen ved Hunnevannet. I dette området gikk det noen ras da veien var stengt, så her må geologene vurdere hvordan det ser ut, sier Fred-Jonny Wikøren, byggeleder i Statens vegvesen.

Han forteller at fjellsiden er tett på veien i det aktuelle området.

– Vi jobber med fres og brøytebil fra begge ender og jobber oss mot hverandre til de kritiske partiene. Men jeg er litt skuffet over værmeldingen, for nå ser det ut til at det tykner til med vær mot kvelden igjen, sier Wikøren.

Aftenbladet kommer tilbake med mer informasjon om Hunnedalsveien så snart noe er klart!