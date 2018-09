Jubileumsuka starter i Egersund

Sett av tirsdag 4. september klokka 19.00. Da starter 125 års jubileet til Stavanger Aftenblad. Åpningen er lagt til Grand Hotell i Egersund og arrangementet er åpent for alle og ikke minst gratis. 4. september er noen dager etter avisens fødselsdag. 1. september 1893 gikk den første utgaven av Stavanger Aftenblad i trykken.

Tønes

Aftenbladet har invitert den frodigste artisten som noen gang har kommet fra det skrinne jordsmonnet i Dalane. Tønes, selvsagt. Uten å ha belegge for påstanden, er trolig Tønes den artisten som er brukt mest av Aftenbladet de siste 15 årene. Hans første oppdrag for Aftenbladet var ved 110 års jubileet i Atlantic Hall. Den gang var han ukjent for mange i salen, men Egersundkontoret hadde insistert på at Tønes skulle være kveldens artist. I 2013 fikk han Aftenbladets kulturpris. I den forbindelse ble han intervjuet hjemme på Haua.

— Pris igjen, hæ? Sakki. Nei, forresten, jeg må kanskje slutte med sakki. Det er oppbrukt. Men hva skal man si? Det er veldig stas å vinne priser. Veldig stas.

— Du har vel sopt med deg omtrent alle som er i år?

— Njaaaa, så gale er det vel ikke. Men noen er det blitt.

— To Spellemann-priser.

— Ja, det hadde jeg ikke ventet. Ikke to. Kanskje en, med litt flaks. Det var en fin kveld. En av mange fine kvelder i år. Prøysen-prisen óg. Det var veldig stas. Og Årets sokndøl. Den har jeg fått to ganger nå.

Tønes blir å høre i Egersund, på Bryne og i Sandnes.

Debatt

Egil Magne Haugstad er en profilert næringslivsleder i et av verdens ledende fiskerikonsern, Pelagia. Han kom med et hjertesukk i Aftenbladet. «Jeg har hjerte for Egersund, men byen har stått stille i 100 år». Det må diskuteres og sparringspartner blir Odd Stangeland, populær ordfører i Egersund. Disse to skal samtale om Egersund fortsatt er en «by som blunder», slik en stavangerjournalist beskrev byen for mange år siden.

Det er ikke bompenger som får egersunderne til å ta av i sosiale medier, det er vindmøller. «Fornybarregionen», sier noen og er svært fornøyde med alle vindmøllene som nå kan ses på alle kanter. «Visuell forurensing», sier andre og mener Dalane-naturen er mer eller mindre ødelagt. Er det nok vindmøller nå? spør Aftenbladet et panel bestående av mølleforkjemper Frank Emil Moen, leder i Rogaland Jeger og fiskeforbund Terje Havsø og politiker May Helen Ervik (Frp).

Aftenbladet Egersund

Aftenbladet har hatt kontor i Egersund siden 1970-tallet. Nå er det journalist Arnt Olav Klippenberg som jobber på kontoret. Han skal lede kvelden og debattene. Sjefredaktør Lars Helle vil representere ledelsen og dra de lange linjene.

Dørene ned til kjelleren på Grand hotell åpner 18.30.

Bryne Mølle

Onsdag 5. september klokka 19.00

Møt nyskapende jærske gründere.

Hvordan lager man en hit, med Hilde Selviksvåg.

Tønes

Møt sjefredaktør Lars Helle

Sandnes Kinokino

Torsdag 6. september klokka 19.00

Trenerne til Sandnes Ulf og Viking møtes.

Størby eller bygd.

Aftenbladet på nytt.

Tønes

Jørpeland Torghuset

Torsdag 6. september klokka 19.00

Kineserne kommer, what´ in it for Jørpeland?

Slukt av snap, 17 åring om livet på sosiale medier.

Quizduell mellom Jørpeland og Tau.

Møt sjefredaktør Lars Helle